Північна Корея офіційно проголосила себе ядерною державою

Ухвалений КНДР закон про ядерну зброю дозволяє застосовувати її превентивно. Кім Чен Ин каже, що вона потрібна для протистояння США, і Північна Корея від неї не відмовиться ніколи.

Парламент Північної Кореї ухвалив у п'ятницю, 9 вересня, закон про ядерну зброю. Він дозволяє застосовувати її превентивно для оборони в разі зовнішньої загрози нападу.

"Якщо системі командування та контролю національних ядерних сил загрожує напад з боку ворожих сил, негайно автоматично завдається ядерний удар", - цитує закон агенція AFP. У ньому сказано, що КНДР може використати ядерну зброю, щоби запобігти "катастрофічній кризі" для свого уряду та народу.

"Для протистояння США"

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час виступу у парламенті заявив, що ядерна зброя необхідна для протистояння Сполученим Штатам Америки, і Пхеньян від неї не відмовиться ніколи. За його словами, США хочуть послабити північнокорейську оборону та зрештою повалити уряд.

Прийняття закону про ядерну зброю він назвав кроком до закріплення ядерного статусу країни та дав зрозуміти, що така зброя не буде предметом торгів. Західні ЗМІ зазначають, що прийняттям закону Північна Корея офіційно оголосила себе ядерною державою.

Читайте також: РФ купує артилерійські снаряди і ракети у Північної Кореї

КНДР готується випробувати ядерну зброю

За даними Організації Об'єднаних Націй, Північна Корея готується провести перше з 2017 випробування ядерної зброї. У своїй конфіденційній доповіді на початку серпня організація заявила, що останніми місяцями на випробувальному полігоні на півночі країни помітили будівельні роботи.

Супутникові знімки засвідчили, що КНДР ремонтує мережу тунелів на ядерному полігоні "Пунгері", а також відновлює споруди, які знесли у 2018 році під час переговорів із США.

Наприкінці липня Північна Корея заявила, що готова до конфронтації з США і може мобілізувати свої ядерні засоби стримування.

Читайте також:РФ зміцнює відносини із КНДР. Як це може вплинути на Україну?