Сеул і Пхеньян обмінялися попереджувальними пострілами
Степан Смишляєв
4 год. тому
На морському кордоні КНДР та Південної Кореї вранці пролунали постріли, країни звинуватили одна одну в провокаціях. Це відбулося на тлі зростаючої напруженості і постійних ракетних випробувань у Північній Кореї.
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Південна та Північна Кореї у понеділок, 24 жовтня, обмінялися попереджувальними пострілами біля західного узбережжя Корейського півострова, звинувативши одна одну в порушенні своїх морських кордонів, повідомляє Reuters.
За повідомленням Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS) Південної Кореї, вранці північнокорейське торгове судно перетнуло північну граничну лінію, яка є фактичним морським кордоном між державами. Після оголошення попередження, південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли.
У свою чергу у Північній Кореї заявили, що граничну лінію порушив військовий корабель Сеула "під приводом відстеження невпізнаного корабля". Підрозділам КНДР було наказано "зробити десять пострілів з реактивної зброї як перший крок для рішучого витіснення корабля-противника", повідомляє офіційне ЗМІ КНДР "Корейське центральне інформаційне агентство".
Зростання напруженості
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї стверджує, що провів "стандартну операцію" щодо вторгнення на кордоні, і назвав дії Пхеньяна порушенням двосторонньої військової угоди 2018 року, яка забороняє "ворожі дії" в прикордонних районах.
"Ми знову закликаємо Північну Корею негайно припинити послідовні провокації та звинувачення, які завдають шкоди миру та стабільності на Корейському півострові, так само, як і міжнародному співтовариству", - йдеться в заяві JCS, яку цитує Reuters.
Тим часом в КНДР звинуватили Південну Корею в тому що вона "останніми днями вчиняє не лише провокаційні дії за допомогою гучномовця та артобстріли на надземному фронті, а й морські вторгнення", передає "Корейське центральне інформаційне агентство".