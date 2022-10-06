Північна Корея знову запустила балістичні ракети

Північна Корея продовжила серію ракетних випробувань. У четвер, 6 жовтня, КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря, повідомило агентство Yonhap з посиланням на південнокорейських військових. Одна з ракет пролетіла 350 км на максимальній висоті 80 км, друга - 800 км при висоті максимум 60 км. Запуски також підтвердили в Японії.

Південнокорейські збройні сили назвали такі дії "серйозною провокацією" і заявили, що це "загрожує не лише миру та стабільності на Корейському півострові, а й міжнародній спільноті". Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав неодноразові запуски ракет Північною Кореєю протягом короткого проміжку часу "абсолютно неприйнятними".

За останні дні Пхеньян провів шість ракетних випробувань

Від 25 вересня КНДР провела шість випробувальних пусків, нагадує агентство dpa. У вівторок, 4 жовтня, Пхеньян запустив балістичну ракету середньої дальності. Вперше за останні п'ять років ракета пролетіла над японським архіпелагом, що викликало обурення Токіо, Сеула та інших представників міжнародної спільноти.

У відповідь США та Південна Корея провели 5 жовтня по два випробувальні запуски ракет класу земля-земля. Агентство Yonhap з посиланням на Генштаб Південної Кореї повідомляло, що американські та південнокорейські ракети типу ATACMS були направлені у бік Японського моря. При цьому одна з ракет, випущених Сеулом, впала на території військової бази. Постраждалих при цьому не було.

Як зазначає агентство Reuters, запуск ракет у четвер стався приблизно за годину після того, як Північна Корея засудила США через звернення до Ради Безпеки ООН. Пхеньян заявив, що вважає запуски ракет заходом протидії спільним навчанням США та Південної Кореї, які, на думку КНДР, посилюють напругу у регіоні.

КНДР також засудила Сполучені Штати у зв'язку з передислокацією авіаносця USS Ronald Reagan до східного узбережжя Корейського півострова. До цього судно вперше за чотири роки прибуло до Південної Кореї та взяло участь у спільних морських маневрах південнокорейських та американських військ. За даними агентства Yonhap, очікується, що авіаносець задіють у навчаннях Південної Кореї та Японії у міжнародних водах.