КНДР випробувала дві крилаті ракети великої дальності - ЗМІ

Пуском ракет керував Кім Чен Ин. У Пхеньяні заявили, що метою випробувань була перевірка "підвищеної здатності ядерних бойових сил до реагування".

Північна Корея в середу, 12 жовтня, продовжила серію ракетних випробувань. Запуском двох крилатих ракет великої дальності керував лідер КНДР Кім Чен Ин, який був задоволений їхніми результатами, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). У Пхеньяні заявляють, що метою випробувань була перевірка "підвищеної здатності ядерних бойових сил до реагування".

Ракети, випущені з провінції Південний Пхьонан у бік Жовтого моря, за 10234 секунди (трохи менше ніж 3 години. - Ред.) подолали відстань у дві тисячі кілометрів і точно вразили ціль, зазначає ЦТАК, не уточнюючи, яку саме. Тим часом західні експерти сумніваються в тому, що ці ракети здатні нести ядерні боєголовки, пише агентство dpa.

Чи зареєстровані нові запуски Південною Кореєю, Японією і США, які ретельно спостерігають за подібними випробуваннями Пхеньяна, наразі невідомо. Північнокорейські крилаті ракети, як правило, викликають менший інтерес, ніж балістичні, оскільки вони безпосередньо не заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, зазначає агентство Reuters.

Читайте також:Північна Корея вперше за п'ять років запустила балістичну ракету над Японією

КНДР активізувала ракетні випробування

З кінця вересня Північна Корея проводить ракетні випробування з підвищеною частотою. На початку жовтня балістична ракета, запущена КНДР, уперше за останні п'ять років пролетіла над японським архіпелагом, що викликало обурення Токіо, Сеула та інших представників світової спільноти.

У відповідь США і Південна Корея провели по два випробувальні запуски ракет класу земля-земля. Агентство "Ренхап" повідомляло з посиланням на Генштаб Південної Кореї, що американські та південнокорейські ракети типу ATACMS були спрямовані в бік Японського моря. При цьому одна з ракет, випущених Сеулом, впала на території військової бази.