Біля КНДР почалися морські навчання США і Південної Кореї

Пхеньян вважає ці навчання підготовкою до вторгнення в країну й провів у відповідь пуск балістичної ракети малої дальності. Вашингтон і Сеул ці звинувачення відкидають.

Військово-морські сили США і Південної Кореї у понеділок, 26 вересня, розпочали спільні чотириденні навчання на морі на схід від Корейського півострова, щоб продемонструвати єдність на тлі "провокації Північної Кореї", повідомляє dpa.

У маневрах беруть участь понад 20 кораблів, у тому числі американський авіаносець USS Ronald Reagan та есмінці з обох сторін. Союзники планують відпрацювати проведення операцій спеціальних сил і протичовнову боротьбу, повідомили ВМС Південної Кореї.

Маневри передують візиту до Сеулу віцепрезидентки США Камали Харріс, запланований на 29 вересня.

КНДР чекає на вторгнення

Група американських кораблів прибула до регіону минулої п'ятниці, 23 вересня. А вже у неділю, 25 вересня Північна Корея провела ракетні випробування. За інформацією Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) збройних сил Південної Кореї, балістичну ракету малої дальності запустили з провінції Північний Пхеньян, вона пролетіла близько 600 кілометрів, максимальна висота польоту була приблизно 60 кілометрів, а швидкість - близько 5 махів.

Ці випробування розглядаються як реакція на проведення перших за кілька років навчань США і Південної Кореї в регіоні. КНДР звинувачує США та Південну Корею в підготовці вторгнення. Натомість обидві країни ці звинувачення Пхеньяна відкидають, зазначає dpa.

Північна Корея готується випробувати ядерну зброю

9 вересня парламент КНДР ухвалив закон про ядерну зброю, що дозволяє застосовувати її превентивно для оборони в разі зовнішньої загрози нападу. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав ухвалення закону кроком до закріплення ядерного статусу країни та дав зрозуміти, що така зброя не буде предметом торгів. Західні ЗМІ зазначають, що ухваленням закону Північна Корея офіційно оголосила себе ядерною державою.

За даними ООН, Північна Корея готується провести перше з 2017 випробування ядерної зброї. У доповіді на початку серпня організація заявила, що останніми місяцями на випробувальному полігоні на півночі країни фіксують будівельні роботи.

Усі випробування балістичних ракет Північною Кореєю заборонені санкціями ООН, незалежно від того, здатні вони нести ядерну зброю чи ні.