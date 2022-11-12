Сеул застеріг Пхеньян від подальших ракетних пусків

Учасники саміту АСЕАН вважають, що дії КНДР становлять загрозу для миру в регіоні. Вони закликають Пхеньян до переговорів про відмову від ядерної програми.

Регулярні провокації Північної Кореї і спроби збільшити свій ядерний і ракетний потенціал є серйозною загрозою для міжнародної спільноти. Тому має бути консолідована реакція світу на нові запуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) або ядерні випробування КНДР, наголосив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у суботу, 12 листопада, на саміті лідерів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), повідомляє Reuters.

Інші учасники саміту також висловили стурбованість розвитком ядерною програмою Північної Кореї, що суперечить міжнародним нормам і нормам Організації Об’єднаних Націй. Вони закликавши Пхеньян припинити загрожувати регіональному миру та погодитись на переговори про денуклеаризацію.

Юн Сук Йоль зауважив: якщо КНДР погодиться відмовитись від ядерної програми - Південна Корея шукатиме для неї економічної підтримки.

Сеул хоче тіснішого діалогу з Пекіном

У рамках саміту АСЕАН президент Південної Кореї планує провести окремі зустрічі з президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, а пізніше - тристоронні перемовини з ними.

Юн Сук Йоль також запропонував запровадити механізм тристороннього діалогу з Китаєм і Японією, що передбачатиме проведення самітів лідерів країн для вирішення питань, пов'язаних, зокрема, з безпекою та зміною клімату.

Пекін і Москву звинувачують у потуранні Пхеньяну

4 листопада США звинуватили Китай і Росію в тому, що вони покривають Північну Корею від санкцій, що загрожують їй за активізацію запусків ракет у Японському морі, і закликали притягнути їх до відповідальності за таке заступництво.

"Ви не можете ухилятися від відповідальності перед Радою Безпеки ООН тільки тому, що у КНДР є можливість продавати вам зброю для вашого військового вторгнення в Україну", - заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд представникам РФ в ООН.

На початку листопада Вашингтон звинуватив Пхеньян у таємному постачанні "значної кількості" артилерійських снарядів до Росії для застосування їх у війні проти України, про постачання боєприпасів раніше писали і американські ЗМІ. 7 листопада Radio Free Asiа повідомило, що КНДР також шиє форму для російських солдатів, які воюють в Україні.

Пхеньян заперечує постачання озброєнь РФ.