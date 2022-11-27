  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Кім Чен Ин з дочкою біля міжкоонтинентальної балістичної ракети Hwasong-17
Кім Чен Ин з дочкою біля міжкоонтинентальної балістичної ракети Hwasong-17Фото: KCNA via REUTERS
КонфліктиПівнічна Корея

КНДР має намір стати найпотужнішою у світі ядерною державою

Олександр Куницький
47 хв. тому

Як заявив північнокорейський лідер Кім Чен Ин, кінцева мета Північної Кореї - мати найпотужнішу у світі ядерну силу.

https://p.dw.com/p/4K9Rc

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що кінцевою метою його країни є володіння найпотужнішою у світі ядерною зброєю, повідомили в неділю, 27 листопада, північнокорейські державні ЗМІ.

Створення ядерних сил є "найбільшою та найважливішою революційною справою, і її кінцевою метою є володіння найпотужнішою стратегічною силою у світі, абсолютною силою, безпрецедентною за століття", йдеться у виданому Кім Чен Ином розпорядженні про заохочення вчених та функціонерів ракетної програми КНДР.

"Героїчна" ракета

Розпорядження північнокорейського лідера було видане після випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17, яка може бути оснащена ядерною боєголовкою і теоретично здатна досягти території США.

Пхеньян назвав цей тест успіхом у зміцненні ударної потужності Північної Кореї з метою більш ефективного стримування США. Тим часом Постійний комітет Верховних народних зборів Північної Кореї нагородив ракету Hwasong-17 званням "Герой КНДР", медаллю "Золота зірка" та орденом "Національного прапора 1-го ступеня", повідомило північнокорейське інформагентство KCNA.

Резолюції ООН забороняють Північній Кореї проводити випробування міжконтинентальних та інших балістичних ракет. Світова спільнота засудила ракетні тести в КНДР.

Походження двигунів для ракет КНДР: три основні версії (16.08.2017)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Україна. Бородянка

ФРН та Великобританія передали ЗСУ бронемашини і ракети

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

102-річна українка Любов Ярош

102-річна українка про Голодомор і війну РФ проти України

102-річна українка про Голодомор і війну РФ проти України

Історія26 листопада 2022 р.
На херсонському залізничному вокзалі перед потягом до Києва

Звільнений Херсон - залишитися чи евакуюватися?

Звільнений Херсон - залишитися чи евакуюватися?

Конфлікти25 листопада 2022 р.
Постпред України при ООН Сергій Кислиця

Сергій Кислиця про "посіпак" Путіна в ООН

Сергій Кислиця про "посіпак" Путіна в ООН

Політика25 листопада 2022 р.25:34 хв.
Натовп людей заряджає свої мобільні телефони у "Пункті незламності" в Полтаві

Як працюють "Пункти незламності" в Україні

Як працюють "Пункти незламності" в Україні

Суспільство25 листопада 2022 р.
Слідчий міжнародної групи розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської окупації Бучі

У Німеччині криміналізують заперечення воєнних злочинів

У Німеччині криміналізують заперечення воєнних злочинів

Закон і право25 листопада 2022 р.
Гравець збірної Німеччини з пов'язкою "One Love" із райдужним серцем на руці

Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі

Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі

Спорт25 листопада 2022 р.
На головну сторінку