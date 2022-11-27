КНДР має намір стати найпотужнішою у світі ядерною державою
Олександр Куницький
47 хв. тому
Як заявив північнокорейський лідер Кім Чен Ин, кінцева мета Північної Кореї - мати найпотужнішу у світі ядерну силу.
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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що кінцевою метою його країни є володіння найпотужнішою у світі ядерною зброєю, повідомили в неділю, 27 листопада, північнокорейські державні ЗМІ.
Створення ядерних сил є "найбільшою та найважливішою революційною справою, і її кінцевою метою є володіння найпотужнішою стратегічною силою у світі, абсолютною силою, безпрецедентною за століття", йдеться у виданому Кім Чен Ином розпорядженні про заохочення вчених та функціонерів ракетної програми КНДР.
Пхеньян назвав цей тест успіхом у зміцненні ударної потужності Північної Кореї з метою більш ефективного стримування США. Тим часом Постійний комітет Верховних народних зборів Північної Кореї нагородив ракету Hwasong-17 званням "Герой КНДР", медаллю "Золота зірка" та орденом "Національного прапора 1-го ступеня", повідомило північнокорейське інформагентство KCNA.