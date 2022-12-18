Чергові ракетні стрільби КНДР: запущено дві ракети

Північнокорейські військові провели запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря. У Сеулі й Токіо кажуть, що ракети пролетіли близько 500 кілометрів.

Військовій Північної Кореї вкотре провели запуск балістичних ракет з території КНДР у бік Японського моря. У неділю, 18 грудня, міноборони сусідньої Південної Кореї повідомило, що зафіксувало два пуски балістичних ракет з розташованого поблизу китайського кордону району Точханн. У початковій заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї зазначалося, що ракети були випущені з інтервалом близько 50 хвилин. Згодом у Сеулі додали, що обидва випущені КНДР об'єкти подолали відстань у близько 500 кілометрів, передає південнокорейська інформагенція Yonhap.

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У Токіо також підтвердили два ракетні запуски з території КНДР. Берегова охорона Японії заявила, що ракети, випущені з Північної Кореї, впали у водах між Корейським півостровом і Японією - за межами виключної економічної зони Японії. Також у японському міноборони підрахували, що під час пуску північнокорейські ракети досягли максимальної висоти в 550 кілометрів за найбільшої дальності польоту в 250 кілометрів. Жодної шкоди північнокорейські ракети не завдали, передає Reuters.

Днями було випробувано надпотужний новий ракетний двигун

Нинішнім ракетним пускам передували проведені днями випробування Північною Кореєю нового надпотужного твердопаливного двигуна. За словами аналітиків, двигун з такими заявленими характеристиками дозволить отримати Пхеньяну нові потужні твердопаливні балістичні ракети, як наземного, так і підводного базування, що навіть оснащені ядерною боєголовкою будуть здатні досягти території США. Досі КНДР мала в своєму арсеналі лише міжконтинентальні ракети на рідкому паливі.

Кім Чен Ин спостерігає за роботою нового надпотужного твердопаливного ракетного двигуна Фото: picture alliance/dpa/kcna

Головна позитивна відмінність ракет на твердому паливі - їхня постійна готовність до запуску, в той час, як ракети на рідкому паливі нерідко потребують тривалої передстартової підготовки.

Рік ракетних рекордів КНДР усупереч забороні

2022 рік став рекордним щодо кількості пусків північнокорейських балістичних ракет. Такі дії Пхеньян чинить всупереч забороні на проведення випробувань балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, що містить низка резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

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Цьогоріч Пхеньян провів успішний запуск найпотужнішої з представлених досі міжконтинентальних ракет КНДР - "Хвасон-17". Уперше КНДР показала цю ракету під час параду восени 2021 року. Перший задокументований пуск ракетипровели в березні цього року, однак він був невдалим.

Нині "Хвасон-17" вважається найбільшою та найпотужнішою міжконтинентальною ракетою в світі, що використовується в складі рухомого ґрунтового ракетного комплексу наземного базування. За оцінками аналітиків, у разі запуску звичною для балістичних ракет траєкторією така оснащена ядерною боєголовкою ракета здатна подолати відстань у 15 тисяч кілометрів. Цього досить, щоб досягти будь-якої точки США. За такі характеристики аналітики одразу охрестили "Хвасон-17" "ракетою-монстром".