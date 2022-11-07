КНДР тренувала удари по південнокорейських базах і містах

Пхеньян відпрацьовував можливість удару по військових об'єктах південного сусіда й по великому південнокорейському місту. Тим часом експерти підозрюють, що КНДР розробила цілком нову міжконтинентальну ракету.

Під час проведених нещодавно масованих ракетних пусків та артилерійських стрільб військові Північної Кореї відпрацьовували можливість завдавання ударів по базах військово-повітряних сил Південної Кореї, а також по великому південнокорейському місту. Таку легенду проведених стрільб із залученням тактичної авіації розкрили в понеділок, 7 листопада, офіційні північнокорейські ЗМІ.

Згідно з повідомленням Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), до таких дій північнокорейських військових спровокували масштабні навчання військ Південної Кореї та США Vigilant Storm, котрі у Пхеньяні критикували як такі, що мають неприхований наступальний характер та є "відкритою провокацією, спрямованою на навмисну ескалацію напруженості".

Рекордна кількість ракетних пусків

Під час маневрів війська КНДР запустили десятки ракет різних класів, зокрема земля-повітря, земля-земля, а також ракет випробуваних раніше цього року оперативно-тактичних комплексів (ОТРК), та провели пуски з надвеликої реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), що стало абсолютним рекордом. Крім того, вони випустили сотні снарядів з різноманітних артилерійських систем.

У Пхеньяні запевнили, що запущені під час першого дня контрманеврів у відповідь балістичні ракети оснащені боєчастиною з роздільною можливістю та можливістю проникнення.

Крім того, північнокорейські військові заявили, що 2 листопада запустили дві "стратегічні" крилаті ракети в напрямку моря поблизу південнокорейського прибережного міста Ульсана, де розташована атомна електростанція, а також містяться значні виробничі потужності. Натомість південнокорейські офіційні особи назвали це твердження "неправдою" і заявили, що не відстежували жодних польотів ракет поблизу цього міста.

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Пхеньян підфотошопив колишні пуски ракет

Тим часом аналітики кажуть, що деякі з фотографій, опублікованих північнокорейськими державними ЗМІ, схоже, були зроблені ще під час запусків, проведених раніше цього року, пише інформагенція Reuters.

Водночас у Сеулі стверджують, що в іншій частині моря підняли з морського дна фрагменти запущених північнокорейських ракет. Як заявив у понеділок представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, південнокорейський корабель підняв уламки, які, як вважають, є частиною північнокорейської балістичної ракети малої дальності (БРМД), що впала біля південнокорейського узбережжя минулого тижня.

Це був перший випадок падіння північнокорейської балістичної ракети поблизу південнокорейських вод. Рятувальне судно військово-морських сил Південної Кореї застосувало підводний зонд для підйому частин ракети, котрі тепер аналізуються, сказав чиновник.

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Чергова нова балістична ракета?

Увагу експертів привернули зображення запущеної КНДР балістичної ракети, яка, як стверджують у Пхеньяні, оснащена бойовою частиною "особливої функції, що паралізує систему командування операцією супротивника". За даними аналітиків, які проаналізували поширені державними ЗМІ КНДР світлини, може йтися про невідому раніше північнокорейську міжконтинентальну ракету або подальше вдосконалення вже наявних систем.

Як пояснив журналістам Reuters експерт з ракетної програми КНДР Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкіт Панда, "конструкція ракети не відповідає тій, яку бачили раніше". За його словами, продемонстрований запуск, можливо, був потрібен для оцінки підсистем ракети, приміром, носія для декількох незалежних головних частин, що дозволяють одній ракеті доправити ядерні боєголовки до різних цілей. "Це, безумовно, ракета розміром з МБР (міжконтинентальна балістична ракета. - Ред.)", - переконаний Панда.

Натомість почесний професор Центру досліджень проблем нерозповсюдження зброї Джордж Вільям Герберт, котрий також є консультантом з ракетних питань, сказав, що на поширених знімках видно нову носову частину вже відомої північнокорейської МБР "Хвасон-15", яку вперше випробували ще 2017 року. За його словами, носова частина ракети має іншу форму і здається більшою, ніж це необхідно для розміщення 200-300-кілотонного ядерного пристрою, показаного в північнокорейських ЗМІ, і, очевидно, випробуваного в 2017 році. Герберт припускає, що ця форма більше підходить для однієї потужної боєголовки, ніж для декількох менших боєголовок.

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