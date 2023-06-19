КНДР дорікнула своїм ракетникам за фіаско з супутником

У доповіді ЦК Трудової партії Кореї відповідальних чиновників й інженерів звинуватили у кричущій безвідповідальності. Нова спроба запуску розвідувального супутника запланована на найближчий час.

Керівництво Північної Кореї назвало невдалий запуск військового розвідувального супутника власного виробництва найважчим провалом першого півріччя. У доповіді для Центрального комітету правлячої в КНДР Трудової партії Кореї чиновників, які відповідали за запуск, піддали найжорстокішій критиці й звинуватили у кричущій безвідповідальності, повідомили північнокорейські ЗМІ в понеділок, 19 червня.

Нова спроба запуску розвідувального космічного апарата анонсована на найближче майбутнє.

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Центральний комітет Трудової партії Кореї, під час багатоденного засідання, підбив проміжні підсумки виконання найважливіших військових і політико-економічних планів на поточний рік. На засіданні був присутній і лідер КНДР Кім Чен Ин. Учасники заходу зафіксували не тільки прогрес у нарощуванні стратегічного потенціалу країни, а й окремі недоліки, найсерйознішим з яких було названо невдалий запуск військового розвідувального супутника.

Південна Корея виловила фрагменти ракети КНДР і вивчає їх

Тим часом Південна Корея виловила з моря більшу частину фрагментів ракети й вивчить їх, щоб з'ясувати, якого прогресу домоглася КНДР у розробці ракетних технологій. Річ у тім, що технології для виробництва космічних і військових ракет великої дальності практично ідентичні.

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Як зазначали раніше південнокорейські ЗМІ, Сеул дістав з води зокрема частину другого ступеню північнокорейської ракети, завдовжки 12 метрів і діаметром понад два метри.

Північна Корея, яка перебуває під міжнародними санкціями через свою атомну і ракетну програми, визнала факт технічних проблем незабаром після невдалої спроби старту 31 травня. Ракета-носій мала доставити в космос перший північнокорейський розвідувальний супутник, але впала в Жовте море біля одного з південнокорейських островів.

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Торік Кім Чен Ин оголосив Північну Корею "незворотною ядерною державою" і закликав нарощувати виробництво озброєнь, включно з тактичною ядерною зброєю. На тлі загострення ситуації Південна Корея розширила співпрацю зі США у військовій сфері.