Кім Чен Ин наказав наростити виробництво ядерної зброї

Лідер КНДР заявив про необхідність збільшення ядерного арсеналу країни "для захисту від заколоту з боку Вашингтона та Сеула".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ про розробку у 2023 році нових міжконтинентальних балістичних ракет та збільшення виробництва тактичної ядерної зброї для протидії з боку США та Південної Кореї. Про це повідомили північнокорейське державні ЗМІ у неділю, 1 січня, пише Reuters.

На зборах Трудової партії Кім підкреслив необхідність нарощування ядерного арсеналу країни для захисту суверенітету та безпеки. Він також звинуватив Вашингтон та Сеул в реалізації заколоту з метою ізоляції та придушення Пхеньяну.

Чергові випробування

Запис виступу Кіма оприлюднили одразу після повідомлень про чергові випробування балістичних ракет малої дальності. За даними південнокорейського Об'єднаного комітеу начальників штабів, ракета була запущена з околиць столиці КНДР у бік Японського моря і пролетіла близько 400 кілометрів до удару об воду.

Південнокорейські військові назвали подібні випробування серйозною провокацією, що завдає шкоди миру та стабільності на Корейському півострові та за його межами. Водночас американські військові вказали, що запуск ракети наразі не становить загрози для США та союзників, хоч і підкреслює "дестабілізуючі наслідки" військової програми КНДР.

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Безпрецедентна кількість запусків ракет у КНДР

У 2022 році Пхеньян проводив випробування ракет понад 50 разів - це найбільша кількість подібних запусків в історії країни. Крім того, наприкінці грудня КНДР випробувала п'ять безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які перетнули військово-демаркаційну лінію з Південною Кореєю, внаслідок чого Сеул підняв у повітря військові літаки. За повідомленнями південнокорейських військових, один із дронів повернувся на територію КНДР, а чотири інші зникли з радарів.

США вказують, що Пхеньян може постачати озброєння Росії

Тести північнокорейських БПЛА, ракет різної дальності та супутника-шпигуна відбуваються на тлі повідомлень про те, що КНДР уклала угоду про постачання озброєння російським формуванням для використання його під час війни РФ проти України.

Згідно з заявою постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, Захід має підтвердження того, що в листопаді Північна Корея надала снаряди для приватної військової компанії Вагнера, яка і оплатила угоду. Сполучені Штати закликали обговорити можливі порушення КНДР та Росією резолюцій Ради Безпеки ООН на майбутніх засіданнях органу нагляду.

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