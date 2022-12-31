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Трансляція запуску ракет в КНДР
Трансляція запуску ракет в КНДРФото: Lee Jin-Man/dpa/picture alliance
ПолітикаПівнічна Корея

КНДР запустила три балістичні ракети малої дальності

Олександра Іванова | Роман Губа
2 год. тому

Південна Корея засудила запуск КНДР балістичних ракет як "серйозну провокацію, що підриває мир та стабільність на Корейському півострові, а також у міжнародному співтоваристві".

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Північна Корея вранці у суботу, 31 грудня, здійснила запуск трьох балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря. Про це повідомляє південнокорейське інформагентство "Ренхап" з посиланням на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

За даними агентства "Ренхап", запуски були зроблені з провінції КНДР Хванхе, розташованої на південь від столиці Пхеньяну. Ракети пролетіли близько 350 кілометрів, після чого впали в море, повідомили Південна Корея та міноборони Японії.

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Порушення Пхеньяном резолюції Радбезу ООН

Рада безпеки ООН своєю резолюцією заборонила Пхеньяну здійснювати запуски балістичних ракет будь-якої дальності. Такі ракети, залежно від типу, здатні нести ядерні заряди.

Тим часом останнім часом КНДР неодноразово проводила запуски балістичних ракет, порушуючи цю резолюцію. За даними "Ренхап", у 2022 році кількість таких запусків склала 70, вісім з них стосується міжконтинентальних балістичних ракет.

Запуск 31 грудня відбувся через день після того, як міністерство оборони Південної Кореї оголосило про успішне випробування твердопаливної ракети-носія.

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Реакції на запуск КНДР балістичних ракет

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї пуск ракет 31 грудня назвали "серйозною провокацією, що підриває мир та стабільність на Корейському півострові, а також у міжнародному співтоваристві".

Тим часом США заявили, що запуски не становили безпосередньої загрози громадянам США, їх території чи союзникам.

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