Південна Корея підняла авіацію через дрони з КНДР

Сеул звинуватив Пхеньян у прольоті безпілотників над країною. У результаті патрулювання розбився один із літаків Південної Кореї, у країні призупиняли цивільні авіарейси.

Південна Корея у понеділок, 26 грудня, заявила, що кілька ймовірно північнокорейських безпілотників порушили повітряний простір країни, передає інформагенція Yonhap.

Транспортні засоби перетнули військову демаркаційну лінію, що розділяє дві країни, і були помічені в районах провінції Кьонгі на заході Корейського півострова. Це змусило військових розгорнути авіацію і зробити попереджувальні постріли. При цьому один з військових літаків Сеула - штурмовик KA-1 - з невідомих причин розбився в окрузі Хвенсон, йдеться у повідомленні. Південнокорейські військові не вказали, чи помічені об'єкти збили, чи вони повернулися до Північної Кореї.

Інцидент призвів до тимчасового призупинення цивільних рейсів. Приблизно на годину польоти були припинені в міжнародних аеропортах "Кімпо" та "Інчхон" - двох основних вузлових летовищах країни.

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Запуски балістичних ракет та випробування твердопаливного двигуна

Цей інцидент відбувся на тлі нещодавніх ракетних випробувань КНДР. 18 грудня північнокорейські військові провели запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря, що пролетіли близько 500 кілометрів.

Їм передували проведені випробування Північною Кореєю нового надпотужного твердопаливного двигуна. За словами аналітиків, двигун з такими заявленими характеристиками дозволить отримати Пхеньяну нові потужні твердопаливні балістичні ракети, як наземного, так і підводного базування, які, навіть оснащені ядерною боєголовкою, зможуть досягти території США.

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