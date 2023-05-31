ООН засудила ймовірний запуск КНДР військового супутника

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив запуск Північною Кореєю ймовірного військового супутника. Будь-який запуск із використанням технології балістичних ракет порушує резолюції Ради Безпеки ООН, заявив у середу, 31 травня, речник Гутерріша Стефан Дюжаррік.

"Генеральний секретар знову закликає КНДР припинити такі дії і без зволікання відновити діалог для досягнення мети міцного миру і повної підтвердженої денуклеаризації Корейського півострова", - йдеться в заяві.

Тим часом міністерство закордонних справ Японії повідомило про проведення тристоронніх телефонних переговорів з питань миру і безпеки на Корейському півострові з Вашингтоном і Сеулом. Директор департаменту у справах Азії та Океанії МЗС Японії Такехіро Фунакосі, спецпредставник США з Північної Кореї Сон Кім і спецпредставник південнокорейського МЗС з питань миру і безпеки на Корейському півострові Кім обговорили ситуацію після проведеного Пхеньяном запуску і засудили дії північнокорейського керівництва. Запуск військового супутника становить "серйозну і безпосередню загрозу регіональній безпеці, а також явний і серйозний виклик міжнародній спільноті", заявили в Токіо.

Брюссель засуджує дії Пхеньяна

"Тривале повне ігнорування КНДР своїх зобов'язань за резолюціями Ради Безпеки ООН загрожує міжнародному та регіональному миру і безпеці", - йдеться в заяві Європейського Союзу. Брюссель закликає Пхеньян припинити будь-які дії, що спричиняють напруженість.

Запуск північнокорейської ракети

Раніше того ж дня в Сеулі повідомили про запуск КНДР у південному напрямку об'єкта, який у Пхеньяні "називають ракетою-носієм". У південнокорейській столиці у зв'язку з цим оголосили повітряну тривогу, жителів попросили бути готовими до евакуації і насамперед "доставити в безпечні місця дітей і літніх людей". Трохи згодом міністерство внутрішніх справ країни заявило, що попередження, розіслане міською владою, "було складено некоректно".

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Повітряну тривогу оголосили вранці 31 травня також і на півдні Японії. О 07.05 за місцевим часом берегова охорона Японії повідомила, що запущена КНДР балістична ракета, "судячи з усього, вже впала". Про будь-які жертви і руйнування при цьому не йшлося.

Зі свого боку Пхеньян заявив, що ракета впала в море на захід від Корейського півострова після втрати тяги. Це сталося після поділу першого і другого ступенів, фахівці вивчають причину, передало північнокорейське державне агентство ЦТАК. Державне космічне агентство КНДР має намір якомога швидше провести повторний запуск, пише японська газета Choson Sinbo.

КНДР оголосила завершення розробки супутника-шпигуна

Днем раніше берегова охорона Японії повідомила, що влада КНДР попередила її про запуск у період із 31 травня до 11 червня ракети, частини якої мали впасти в Жовте море. Офіційний Токіо вважає запуск супутника випробуванням зброї. Японія привела в бойову готовність свою систему протиракетної оборони й оголосила, що зіб'є будь-яке повітряне тіло або його уламки, що загрожують її території.

Завершення розробки супутника-шпигуна і його готовність до випробувань влада Північної Кореї оголосила 19 квітня. Пхеньян заявив, що збирається в майбутньому вивести на різні орбіти кілька таких супутників. Японія і Південна Корея зажадали, щоб КНДР відмовилася від цих планів. У Токіо і Сеулі нагадали, що ООН своєю резолюцією заборонила Північній Кореї запускати балістичні ракети. Попри це, у 2022 році Пхеньян проводив випробування ракет понад 50 разів - більше, ніж будь-коли. У нинішньому році КНДР продовжує запуски.

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