КНДР запустила "ракету-монстра" для застереження "ворогам"

Черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17" став відповіддю на військові навчання США і Південної Кореї, повідомили державні ЗМІ Північної Кореї.

Проведений напередодні військами КНДР ракетний пуск виявився черговим випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Хвасон-17". Як повідомило в п'ятницю, 17 березня, північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК), цю ракету запустили у відповідь на нинішні масштабні спільні військові маневри США та Південної Кореї.

У Пхеньяні наголосили, що головна мета останнього ракетного випробування - застерегти "ворогів".

МБР "Хвасон-17", запущена з Пхеньянського міжнародного аеропорту, пролетіла 4151 секунду, дальність польоту становила близько тисячі кілометрів, а максимальна висота - 6045 кілометрів, поінформували північнокорейські державні ЗМІ. Раніше схожу характеристику польоту ракети наводили й у Сеулі без визначення типу запущеної МБР.

Попри войовничу риторику, в Пхеньяні наголосили, що цей пуск жодним чином не позначився негативно на сусідніх країнах.

За пуском спостерігали Кім Чен Ин з донькою

За пуском ракети спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин та його донька, котру він уперше показав на публіці в листопаді 2022 так само під час випробування МБР "Хвасон-17".

Державне телебачення показало запуск з різних ракурсів, включаючи кадри з відеокамери, ймовірно, встановленої на корпусі ракети. Крім того, офіційне північнокорейське видання "Нодон Сінмун" також опублікувало фотографії, зроблені, ймовірно, камерою, встановленою на ракеті, коли та здіймалася в космос. На них видно округлу частину Землі з хмарами над, найімовірніше, Корейським півостровом і азійським узбережжям, пише Associated Press.

Посилення маневрів для підготовки до "справжньої війни"

Це ракетне випробування КНДР - уже третє за тиждень. 12 березня, перед стартом найбільших спільних військових навчань США та Південної Кореї, вона провела випробувальний запуск двох стратегічних крилатих ракет з підводного човна. 14 березня, після початку маневрів, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності. Американсько-корейські навчання "Щит свободи", які триватимуть до 23 березня, спрямовані на відбиття потенційних атак КНДР на Південну Корею та "проведення стабілізаційної кампанії" в Північній Кореї.

Минулого тижня Північна Корея запустила щонайменше шість балістичних ракет малої дальності під час навчань, які її державні ЗМІ назвали імітацією атаки на невстановлений аеродром Південної Кореї. Кім Чен Ин також наказав своїм військовим посилити маневри, щоби підготуватися до "справжньої війни".

19 лютого КНДР повідомила про випробування МБР "Хвасон-15", що так само пролетіла майже тисячу кілометрів.

У 2022 році КНДР офіційно проголосила себе ядерною державою та випустила рекордну кількість ракет. Раніше Кім Чен Ин заявляв, що кінцева мета Північної Кореї - стати найпотужнішою в світі ядерною державою.

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Чим небезпечна ракета-монстр?

Уперше КНДР представила МБР "Хвасон-17" під час параду восени 2021 року. Перший задокументований пуск ракети провели в березні 2022 року, однак він був невдалим. Також не виключено, що Пхеньян запустив ракету саме цього типу 3 листопада 2022, але й тодішній пуск завершився невдачею. Успішний тест провели 18 листопада 2022 року.

Нині "Хвасон-17" вважається найбільшою та найпотужнішою міжконтинентальною ракетою в світі, що використовується в складі рухомого ґрунтового ракетного комплексу наземного базування. За оцінками аналітиків, у разі запуску звичною для балістичних ракет траєкторією така оснащена ядерною боєголовкою ракета здатна подолати відстань у 15 тисяч кілометрів. Цього досить, щоб досягти будь-якої точки США. За такі характеристики аналітики одразу охрестили "Хвасон-17" "ракетою-монстром".

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