Південна Корея, США та Японія проводять спільні навчання

Спільні навчання з морської протиракетної оборони Південної Кореї, США та Японії проводяться на тлі нового загострення ситуації на Корейському півострові. Союзники поглиблюють військову співпрацю.

Південна Корея, США та Японія розгорнули у міжнародних водах Японського моря навчання з морської протиракетної оборони. У маневрах у понеділок, 17 квітня, беруть участь понад 60 південнокорейських військових літаків, серед яких винищувачі F-35A, F-15K та KF-16, а також близько 40 літаків військово-повітряних сил США, зокрема винищувачі F-16, штурмовики корпусу морської піхоти A-10 та F-35B, а також літаки FA-18. Крім того, у навчаннях задіяні південнокорейський есмінець Yulgok Yi I, американський ракетний есмінець USS Benfold та японський Atago.

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Спільні військові маневри спрямовані на поглиблення співпраці в галузі безпеки та ефективне протистояння дедалі більшим ракетним загрозам з боку КНДР, повідомили ВМС Південної Кореї. Метою нинішніх маневрів є підвищення оперативної сумісності та комбінованих оперативних можливостей винищувачів трьох країн.

Посилення дипломатичної та військової співпраці

Маневри проводяться через кілька днів після домовленості у Вашингтоні за підсумками тристоронніх переговорів щодо проведення регулярних навчань з протиракетної та протичовнової оборони у рамках розширення дипломатичної та військової співпраці.

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З початку року Північна Корея провела цілу низку ракетних випрообувань і знову виступила із погрозами ядерного удару, що призвело до нового загострення обстановки на Корейському півострові. Зокрема, 13 квітня було здійснено випробувальний запуск міжконтинентальної твердопаливної балістичної ракети "Хвасон-18" ("Хвасонпхо-18"). Цьому передували кілька пусків так само новітніх міжконтинентальних північнокорейських ракет.

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У 2022 році Північна Корея запустила більше ракет, ніж будь-коли, провівши понад 50 випробувань, всупереч резолюціям Радбезу ООН, що забороняють Пхеньяну проводити випробування балістичних ракет.