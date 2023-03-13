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Північнокорейські ЗМІ повідомили про запуск КНДР двох ракет з підводного човна у невідомому місці 12 березня 2023 року
Північнокорейські ЗМІ повідомили про запуск КНДР двох ракет з підводного човна 12 березняФото: KCNA/REUTERS
КонфліктиПівдення Корея

США і Південна Корея розпочали найбільші військові навчання

Віолетта Чайковська
10 хв. тому

Південна Корея та США проводять військові навчання, спрямовані на відбиття потенційних атак Північної Кореї. У КНДР відповіли випробувальним запуском ракет з моря.

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Сполучені Штати Америки та Південна Корея розпочали в понеділок, 13 березня, найбільші спільні військові навчання за останні п'ять років. Навчання "Щит свободи" (Freedom Shield) триватимуть протягом 10 днів у рамках зусиль союзників щодо протидії зростаючій загрозі з боку Північної Кореї.

Навчання спрямовані на відбиття потенційних атак КНДР на Південну Корею та "проведення стабілізаційної кампанії" в Північній Кореї. В Сеулі кажуть, що вони носять оборонний характер.

Північна Корея відповідає випробуванням ракет

Північна Корея розглядає подібні навчання як "репетиції вторгнення" і неодноразово попереджувала, що вживатиме заходів у відповідь.

Так, у понеділок вона заявила, що провела випробувальний запуск двох стратегічних крилатих ракет з підводного човна. У Пхеньяні кажуть, що таким чином перевірили свої "засоби стримування ядерної війни". Північнокорейське агентство KCNA пише, що випробування пов'язане з тим, що США і Південна Корея "все неприхованіше" проводять військові маневри проти КНДР.

Південнокорейські військові заявили, що зафіксували запуск щонайменше однієї неідентифікованої ракети з північнокорейського підводного човна вранці в неділю. На фото та відео, опублікованих північнокорейськими державними ЗМІ, видно, що ракета злетіла в небо з води. 

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Кім Чен Ин готується до "справжньої війни"

Минулого року Північна Корея офіційно проголосила себе ядерною державою та випустила рекордну кількість ракет.

Минулого тижня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим посилити навчання, щоби підготуватися до "справжньої війни".

Вашингтон неодноразово підтверджував свою "залізну" прихильність захисту Південної Кореї, в тому числі з застосуванням "повного спектру своїх військових можливостей, включно з ядерними".

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