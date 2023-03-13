США і Південна Корея розпочали найбільші військові навчання

Південна Корея та США проводять військові навчання, спрямовані на відбиття потенційних атак Північної Кореї. У КНДР відповіли випробувальним запуском ракет з моря.

Сполучені Штати Америки та Південна Корея розпочали в понеділок, 13 березня, найбільші спільні військові навчання за останні п'ять років. Навчання "Щит свободи" (Freedom Shield) триватимуть протягом 10 днів у рамках зусиль союзників щодо протидії зростаючій загрозі з боку Північної Кореї.

Навчання спрямовані на відбиття потенційних атак КНДР на Південну Корею та "проведення стабілізаційної кампанії" в Північній Кореї. В Сеулі кажуть, що вони носять оборонний характер.

Північна Корея відповідає випробуванням ракет

Північна Корея розглядає подібні навчання як "репетиції вторгнення" і неодноразово попереджувала, що вживатиме заходів у відповідь.

Так, у понеділок вона заявила, що провела випробувальний запуск двох стратегічних крилатих ракет з підводного човна. У Пхеньяні кажуть, що таким чином перевірили свої "засоби стримування ядерної війни". Північнокорейське агентство KCNA пише, що випробування пов'язане з тим, що США і Південна Корея "все неприхованіше" проводять військові маневри проти КНДР.

Південнокорейські військові заявили, що зафіксували запуск щонайменше однієї неідентифікованої ракети з північнокорейського підводного човна вранці в неділю. На фото та відео, опублікованих північнокорейськими державними ЗМІ, видно, що ракета злетіла в небо з води.

Читайте також: США пообіцяли кінець режиму Кіма у разі застосування ядерної зброї

Кім Чен Ин готується до "справжньої війни"

Минулого року Північна Корея офіційно проголосила себе ядерною державою та випустила рекордну кількість ракет.

Минулого тижня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим посилити навчання, щоби підготуватися до "справжньої війни".

Вашингтон неодноразово підтверджував свою "залізну" прихильність захисту Південної Кореї, в тому числі з застосуванням "повного спектру своїх військових можливостей, включно з ядерними".

Читайте також: Ракетно-ядерні плани КНДР: Кім Чен Ин іде на загострення?