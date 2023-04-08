КНДР випробувала підводний дрон-носій ядерної зброї

Північна Корея з 4 по 7 квітня провела нові випробування стратегічного підводного ударного безпілотника Haeil-2, що може нести ядерну зброю (ЯЗ). Про це повідомило у суботу, 8 квітня, північнокорейське державне інфомрагентство ЦТАК.

Згідно з даними Пхеньяна, безпілотник був запущений із порту в провінції Гамген-Намдо і привів у дію випробувальну боєголовку під водою. До того він протягом 71 години і шести хвилин маневрував "овальною і вісімкоподібною" траєкторіями, що імітують відстань у 1000 кілометрів, стверджує КНДР. Пхеньян заявив, що тест довів надійність підводної системи та її "смертоносну атакувальну здатність", пише агенція AFP.

Підводний дрон Haeil-1 (фото з архіву) Фото: KCNA/KNS/picture alliance

Перші випробування ударного безпілотника Haeil

Північна Корея стверджує, що вже провела три випробування підводних ударних дронів менш ніж за три тижні. Вперше про тест безпілотника типу Haeil було повідомлено 24 березня. Його місія, як стверджують в КНДР, полягає в тому, щоб потайки досягти оперативної зони і за допомогою підводного вибуху спричинити "надпотужне радіоактивне цунамі" для знищення груп кораблів супротивника і його ключових портів.

Однак аналітики в Сеулі й Вашингтоні ставили під сумнів твердження Пхеньяна щодо можливостей цього виду підводних озброєнь. Приміром, на думку американського аналітика Анкіта Панди, не можна виключати, що заява Пхеньяна була "спробою обману" або "психологічної операції".

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Північна Корея провела вже кілька демонстративних запусків ракет і дронів на тлі найбільших за п'ять років спільних маневрів Південної Кореї та США, які розпочалися 13 березня. На думку КНДР, це погіршило ситуацію з регіональною безпекою. Так, у середині березня відбувся "запуск тактичної балістичної ракети, оснащеної макетом ядерної боєголовки". За даними генштабу Південної Кореї, ракета малої дальності, запущена КНДР, пролетіла 800 кілометрів і впала в морі. Загалом протягом березня було декілька запусків ракет КНДР, включно з міжконтинентальною "ракетою-монстром".