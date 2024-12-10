Китай обмежує експорт компонентів для дронів - Bloomberg

Обмеження на поставки компонентів для безпілотників вплинули як на американські, так і на європейські компанії, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Китайські виробники почали обмежувати продаж у США та Європу ключових компонентів, що використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів. Про це у понеділок, 9 грудня, повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми даними, ці кроки є прелюдією до ширших експортних обмежень на комплектуючі до безпілотників, які, як очікують західні чиновники, Пекін запровадить у новому році. За словами одного зі співрозмовників, ці правила можуть набути форми ліцензійних дозволів на основі цільового використання компонентів або більш м'яких вимог до китайських компаній повідомляти уряд про свої плани поставок, пише Bloomberg.

Представники міністерства торгівлі та міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю не відповіли на запит видання про коментарі.

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Конфлікт загострився цього місяця, коли Вашингтон запровадив нові обмеження на продаж в Китай мікросхем пам'яті з високою пропускною здатністю і додаткового напівпровідникового обладнання. У відповідь Пекін заборонив продаж товарів подвійного призначення американській армії і деяких матеріалів високотехнологічного та військового призначення американським компаніям. Ці заходи, вжиті за кілька тижнів до повернення Дональда Трампа на посаду президента США, призвели до різкого зростання цін і перекрили торговельні потоки, оскільки виробники шукали альтернативні джерела постачання.

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Обмеження на поставки компонентів для безпілотників вплинули як на американські, так і на європейські компанії, кажуть співрозмовники Bloomberg. За їхніми словами, китайські виробники двигунів, акумуляторів і контролерів польоту обмежили обсяги поставок або взагалі припинили їх.

"Я чую подібні історії кожні два-три дні. Я переконаний, що з часом це переросте в нові обмеження", - зазначив Лоренц Майєр, виконавчий директор компанії Auterion, яка надає програмне забезпечення для безпілотників, зокрема і для тих, що розгорнуті в Україні.

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Західні країни наполягають на тому, щоб виробляти і збирати безпілотники за межами Китаю, щоб убезпечити свої ланцюги постачання. Проте країна залишається центром виробництва дешевого обладнання для цих пристроїв. Згідно з доповіддю Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Китай контролює майже 80 відсотків ринку комерційних безпілотників.

Багато виробників БпЛА в Україні покладаються на китайські комплектуючі для виготовлення дешевої та ефективної зброї, яка стала необхідною у протидії російській агресії. У липні Китай оголосив про заборону на експорт безпілотників для військового використання, і Пекін заявляє, що не надає зброю жодній зі сторін конфлікту.