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Сеул: Супутник-шпигун КНДР не мав військової цінності

Валерій Сааков | Ольга Лебедєва
27 хв. тому

Після вивчення уламків ракети-носія і супутника, витягнутих із Жовтого моря після аварії 31 травня, експерти Південної Кореї й США дійшли висновку, що супутник не міг застосовуватися з метою військової розвідки.

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Уламки ракети-носія КНДР "Чхолліма-1", підняті з Жовтого моря
Уламки ракети-носія "Чхолліма-1", підняті з Жовтого моряФото: YNA/picture alliance

Через понад місяць після запуску КНДР ракети-носія, що мав вивести на обріту ймовірний військовий супутник-шпигун, і його аварії в морі Південна Корея заявила про відсутність у цього космічного апарата будь-якої військової цінності. У середу, 5 липня, генеральний штаб південнокорейської армії повідомив, що з Жовтого моря було піднято великі уламки ракети-носія "Чхолліма-1" і супутника, які ретельно вивчили корейські та американські експерти. Вони дійшли висновку, що цей космічний зонд неможливо було використовувати як засіб військової розвідки, кажуть південнокорейські військові.

Одночасно Генштаб у Сеулі оголосив закінчення пошукових робіт, які велися протягом 36 днів після аварії північнокорейської ракети 31 травня. Раніше влада в Пхеньяні також визнала технічні недоліки під час запуску супутника і заявила про повторний запуск у найближчому майбутньому.

Запуск північнокорейської ракети наприкінці травня

31 травня в Сеулі повідомили про запуск КНДР у південному напрямку об'єкта, який у Пхеньяні назвали "ракетою-носієм". У південнокорейській столиці у зв'язку з цим оголосили повітряну тривогу, жителів попросили бути готовими до евакуації й насамперед "доставити в безпечні місця дітей і літніх людей". Повітряну тривогу було оголошено того самого дня і на півдні Японії. Згодом берегова охорона Японії повідомила, що запущена КНДР балістична ракета, "зважаючи на все, вже впала".

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Зі свого боку Пхеньян заявив, що ракета впала в море на захід від Корейського півострова після втрати тяги. Це сталося після відділення першого і другого ступенів, фахівці вивчають причину інциденту, передали на початку червня північнокорейські державні ЗМІ. Запуск ракети різко засудили, зокрема, в ООН і Євросоюзі.

Про завершення розробки супутника-шпигуна і його готовність до випробувань влада Північної Кореї оголосила 19 квітня. Пхеньян заявив, що збирається в майбутньому вивести на різні орбіти кілька таких супутників. Японія і Південна Корея зажадали натомість, щоб КНДР відмовилася від цих планів. У Токіо і Сеулі нагадали, що ООН своєю резолюцією заборонила Північній Кореї запускати балістичні ракети. Попри це, у 2022 році Пхеньян провів понад 50 випробувань лише балістичних ракет - більше, ніж будь-коли. У нинішньому році КНДР продовжує запуски як балістичних, так і крилатих ракет.

Сеул прагне дізнатися ступінь розвитку ракетних технологій КНДР

Сеул виловив фрагменти ракети, які впали в море, щоб зокрема, з'ясувати, якого прогресу домоглася КНДР у розробці ракетних технологій, адже технології для виробництва космічних і військових ракет великої дальності практично ідентичні.

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Приміром, на зв'язок першого ступеню північнокорейського космічного носія з першим ступенем найбільшої північнокорейської міжконтинентальної ракети "Хвасон-17" вказував один з провідних німецьких експертів у галузі ракетобудування Маркус Шиллєр (Markus Schiller).

Торік Кім Чен Ин оголосив Північну Корею "незворотною ядерною державою" і закликав нарощувати виробництво озброєнь, включно з тактичною ядерною зброєю. На тлі загострення ситуації Південна Корея розширила співпрацю зі США у військовій сфері.

Походження двигунів для ракет КНДР: три основні версії (16.08.2017)

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