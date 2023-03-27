КНДР знову запустила балістичні ракети в бік Японського моря

Ракети малої дальності запустили з території однієї з провінцій Північної Кореї, заявили військові Південної Кореї та міноборони Японії. У Токіо висловили протест Пхеньяну.

Збройні сили Північної Кореї вранці в понеділок, 27 березня, здійснили запуск щонайменше двох балістичних ракет малої дальності, повідомляє Об'єднаний комітет начальників штабів армії Південної Кореї. Ракети було запущено в бік Японського моря.

Міністерство оборони Японії підтвердило відомості про запуск ракет і вказало, що вони пролетіли близько 370 кілометрів, впавши у воду. У зв'язку з цим у Токіо висловили рішучий протест щодо подібних дій з боку КНДР. Японія зазначила, що випробування балістичних ракет Північною Кореєю порушують резолюції Ради Безпеки ООН, згідно з якими Пхеньяну заборонено подібні дії.

КНДР активізувалася на тлі навчань Південної Кореї та США

У регіоні 23 березня завершилися найбільші за останні роки спільні навчання військ Південної Кореї і США, що тривали з 13 березня. Під час цих навчань Пхеньян здійснив протягом одного тижня щонайменше п'ять запусків ракет у бік моря - серед них були стратегічні балістичні ракети, а також щонайменше одна ракета великої дальності. Під час одного з таких заходів КНДР запустила також "тактичну балістичну ракету, оснащену макетом ядерної боєголовки" - північнокорейські ЗМІ описали це як відпрацювання "ядерного контрудару".

Після цього Пхеньян заявив про успішно проведені випробування нового підводного безпілотного апарату, здатного нести ядерну зброю, яка за допомогою підводного вибуху, як стверджують у самій КНДР, може викликати "надпотужне радіоактивне цунамі". Однак аналітики з Південної Кореї та США зі скепсисом поставилися до заяв про наявність у Пхеньяна подібної зброї.

Кім Чен Ин поставив цілі щодо зміцнення військової могутності КНДР

Наприкінці 2022 року північнокорейський керівник Кім Чен Ин, виступаючи на конференції керівної в КНДР Трудової партії Кореї, поставив мету зі зміцнення військової могутності країни у 2023 році.

Серед іншого він заявив про наміри істотно збільшити виробництво тактичної ядерної зброї, а також створити нову міжконтинентальну балістичну ракету і запустити власний розвідувальний супутник.

При цьому Пхеньян звинувачує в загостренні ситуації на Корейському півострові своїх південних сусідів. Так, перед навчаннями Південної Кореї і США КНДР звернулася до ООН з вимогою вплинути на Вашингтон і Сеул, змусивши їх скасувати маневри, які нібито "явно мають загарбницький характер".

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