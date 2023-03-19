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Прапори країн Великої сімкиФото: DW/Bernd Riegert
ПолітикаСвіт

У G7 засудили запуск Північною Кореєю балістичної ракети

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Черговий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети 16 березня "підриває регіональний та міжнародний мир і безпеку", йдеться у заяві країн Великої сімки.

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Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) та Верховний представник Євросоюзу засудили черговий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю 16 березня, йдеться у заяві G7 у неділю, 19 березня. Там зазначається, що це підриває регіональний та міжнародний мир та безпеку.

"Ми підтверджуємо нашу вимогу до КНДР відмовитися від своєї ядерної зброї, існуючих ядерних програм та будь-якої іншої зброї масового знищення і програм балістичних ракет у повний, перевірений і незворотній спосіб", - йдеться у заяві Великої сімки.

Глави МЗС країн G7 наголосили, що Північна Корея "не може і ніколи не матиме статусу ядерної держави" відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У G7 закликали державу долучитися до конструктивної дипломатії, "спрямованої на денуклеаризацію", а також прийняти неодноразові пропозиції діалогу з боку Японії, США та Південної Кореї.

Глави МЗС країн Великої сімки наголосили, що поведінка Північної Кореї вимагає швидкої та об'єднаної реакції міжнародної спільноти, зокрема подальших заходів з боку Ради Безпеки ООН. Крім того, представники країн G7 наголосили, що стурбовані "жахливою гуманітарною ситуацією в Північній Кореї" і прагнуть працювати з усіма партнерами задля досягнення миру і стабільності на Корейському півострові, йдеться у заяві.

КНДР знову запустила балістичну ракету

16 березня КНДР випробувала балістичну ракету великої дальності напередодні зустрічі президента Південної Кореї та прем'єра Японії в Токіо. Ракета пролетіла близько тисячі кілометрів за 70 хвилин, досягши максимальної висоти шість тисяч кілометрів, і впала в море за межами виключної економічної зони Японії, не завдавши шкоди.

Попри занепокоєння міжнародної спільноти, 19 березня КНДР знову запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря.

У 2022 році Північна Корея загалом запустила більше ракет, ніж будь-коли, провівши понад 50 ракетних випробувань, незважаючи на резолюції Ради Безпеки ООН, що закликала їх припинити.

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