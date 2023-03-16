Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету

Північна Корея вранці в четвер, 16 березня, провела чергове ракетне випробування, запустивши міжконтинентальну балістичну ракету. Пуск ракети відбувся за кілька годин до запланованої зустрічі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в Токіо.

Як повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів збройних сил Південної Кореї та в міністерстві оборони Японії, ракету запустили з місця наземного базування поблизу північнокорейської столиці Пхеньяна. Вона пролетіла близько тисячі кілометрів за 70 хвилин, досягши максимальної висоти шість тисяч кілометрів, і впала в море за межами виключної економічної зони Японії, не завдавши шкоди.

Читайте також: Ракетно-ядерні плани КНДР: Кім Чен Ин іде на загострення?

Посилення маневрів для підготовки до "справжньої війни"

Це вже третє ракетне випробування КНДР за тиждень. 12 березня, перед стартом найбільших спільних військових навчань США та Південної Кореї, вона провела випробувальний запуск двох стратегічних крилатих ракет з підводного човна. 14 березня, після початку маневрів, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності. Американсько-корейські навчання "Щит свободи", які триватимуть до 23 березня, спрямовані на відбиття потенційних атак КНДР на Південну Корею та "проведення стабілізаційної кампанії" в Північній Кореї.

Минулого тижня Північна Корея запустила щонайменше шість балістичних ракет малої дальності під час навчань, які її державні ЗМІ назвали імітацією атаки на невстановлений аеродром Південної Кореї, нагадує Associated Press. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин також наказав своїм військовим посилити маневри, щоби підготуватися до "справжньої війни".

На початку січня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль доручив Управлінню національної безпеки розглянути можливість призупинення дії міжкорейської військової угоди від 2018 року зі зниження напруженості, якщо "Північна Корея здійснить ще одну провокацію, порушивши нашу територіальну цілісність". Це стало реакцією на вторгнення північнокорейських безпілотників у повітряний простір Південної Кореї.

У 2022 році КНДР офіційно проголосила себе ядерною державою та випустила рекордну кількість ракет. Як заявив Кім Чен Ин, кінцева мета Північної Кореї - стати найпотужнішою в світі ядерною державою.

Читайте також: Кім Чен Ин показав свою доньку на тлі "ракети-монстра"