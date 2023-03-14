КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності
Віолетта Чайковська
2 год. тому
Північна Корея запустила 14 березня дві балістичні ракети малої дальності. Це вже другий запуск за три дні та перший відтоді, як Південна Корея і США розпочали найбільші спільні військові навчання за останні п'ять років.
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Північна Корея запустила у вівторок, 14 березня, дві балістичні ракети малої дальності, які пролетіли близько 620 кілометрів, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
Тим часом речник японського уряду Хіроказу Мацуно повідомив, що ракети не впали у виключній економічній зоні Японії, але Токіо підозрює, що КНДР може вдатися до "подальших провокаційних дій", пише AFP.
Навчання "Щит свободи" (Freedom Shield) стартували 13 березня та триватимуть протягом 10 днів. У Сеулі кажуть, що вони мають оборонний характер. Маневри спрямовані на відбиття потенційних атак КНДР на Південну Корею та "проведення стабілізаційної кампанії" в Північній Кореї.
КНДР розглядає подібні маневри як "репетиції вторгнення" і неодноразово застерігала, що вживатиме заходів у відповідь.
Кім Чен Ин готується до "справжньої війни"
У 2022 році Північна Корея офіційно проголосила себе ядерною державою та випустила рекордну кількість ракет.