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КНДР вкотре запустила крилаті ракети
Фото: AFP
КонфліктиПівнічна Корея

Північна Корея знову випробувала крилаті ракети

Валерій Сааков
57 хв. тому

У Сеулі кажуть, що зафіксували кілька пусків північнокорейських крилатих ракет у напрямку Японського моря.

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Військові Північної Кореї вчергове цього місяця запустили крилаті ракети. Як повідомили південнокорейські ЗМІ з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, в середу, 22 березня, зафіксували "кілька" пусків північнокорейських крилатих ракет. Місце пуску розташоване неподалік північнокорейського прибережного міста Хамхун.

У штабі заявили, що ракети впали в акваторію в одному з районів поблизу східного узбережжя Північної Кореї, а також те, що південнокорейські та американські розвідувальні органи вивчають подальші деталі.

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За даними південнокорейського видання Chosun, що так само посилається на джерела серед військових, не виключеного, що цього разу були запущені крилаті ракети, котрі відомі на Заході під індексом KN-27, які також називають "північнокорейським "Томагавком"". Такі ракети можуть долати відстань до двох тисяч кілометрів. Утім, не виключено, що північнокорейські війська могли запустити й інший тип крилатих ракет.

У самому Пхеньяні за традицією коментують такі випробування тільки наступного дня.

"Гра м'язами" на тлі спільних навчань Південної Кореї та США

Нинішні пуски стали вже шостим ракетним випробуванням Північної Кореї цього місяця і четвертим від початку спільних масштабних військових навчань за участі американських і південнокорейських військових, що розпочалися минулого тижня. Ці маневри є найбільшими з 2018 року, нагадує Associated Press.

Хоча накладені резолюціями Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй обмеження не забороняють північній Кореї проводити випробування крилатих ракет, експерти вказують на значну загрозу цього виду озброєнь, оскільки попри далекобійність вони підлітають до цілі на досить низьких висотах і їх не завжди своєчасно можуть помітити радари.

Днями Північна Корея провела випробування балістичної ракети, які в Пхеньяні назвали імітацією ядерної атаки на Південну Корею на знак протесту проти спільних військових навчань Сеула з Вашингтоном. Попри це Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї запевнив, що південнокорейські військові будуть підтримувати постійну готовність і успішно завершать решту програми навчань зі США.

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