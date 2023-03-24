КНДР заявила про зброю, що спричиняє "радіоактивне цунамі"

Аналітики з Південної Кореї та США ставлять під сумнів заяву Північної Кореї про підводний безпілотник з ядерним озброєнням.

Північна Корея провела випробування нового підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю, заявили в Пхеньяні в п'ятницю, 24 березня. Його місія, як стверджується, полягає в тому, щоб потайки досягти оперативної зони і за допомогою підводного вибуху спричинити "надпотужне радіоактивне цунамі" для знищення груп кораблів супротивника і його ключових портів.

Як передає Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), тестування апарату стало відповіддю на нещодавні спільні навчання США і Південної Кореї, які, на думку КНДР, погіршили ситуацію щодо регіональної безпеки. За процесом спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Також ЦТАК повідомило, що в середу, 22 березня, Пхеньян випробував стратегічні крилаті ракети, "оснащені боєголовкою, що імітує ядерний боєзаряд".

На тлі найбільших за п'ять років спільних маневрів Південної Кореї та США, які розпочалися 13 березня, Північна Корея провела вже кілька демонстративних ракетних запусків. Зокрема, минулого тижня відбувся "запуск тактичної балістичної ракети, оснащеної макетом ядерної боєголовки". За даними генштабу Південної Кореї, ракета малої дальності, запущена КНДР, приземлилася в морі.

Однак, як зазначає агентство AFP, аналітики ставлять під сумнів заяви Північної Кореї про зброю, що спричиняє "радіоактивне цунамі". До ідеї про те, що у Пхеньяна є "підводний безпілотник, здатний нести ядерну зброю, слід ставитися скептично", заявив професор Університету Іхва в Сеулі Лейф-Ерік Іслі. На думку американського аналітика Анкіта Панди, не можна виключати, що заява Пхеньяна була "спробою обману" або "психологічної операції".

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