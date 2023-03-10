Кім Чен Ин наказав посилити маневри для "справжньої війни"

На тлі зростання напруженості на Корейському півострові лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ про проведення більш інтенсивних маневрів на випадок "справжньої війни". Як повідомляє в п'ятницю, 10 березня, північнокорейське державне інформагентство KCNA, напередодні Кім Чен Ин у супроводі доньки спостерігав за польовими артилерійськими навчаннями.

На фотографіях, опублікованих агентством, видно, що під час маневрів було випущено одночасно щонайменше шість ракет. Підрозділ, підготовлений для "ударних місій", зробив "потужний залп по намічених водах" і продемонстрував здатність "протистояти реальній війні", пише KCNA.

Інспектуючи навчання, Кім Чен Ин сказав військовим бути готовими до виконання "двох стратегічних завдань: по-перше, стримувати війну, а по-друге, проявляти ініціативу у війні". За словами північнокорейського лідера, такі підрозділи повинні "постійно посилювати різні імітаційні навчання для справжньої війни в різних ситуаціях".

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Республіка Корея і США готують навчання "Щит свободи"

Ситуація на Корейському півострові знову загострилася в останні кілька тижнів. Заступник міністра закордонних справ КНДР у справах міжнародних організацій Кім Сон Ген 5 березня закликав ООН зажадати негайного припинення спільних військових навчань США і Південної Кореї, вказавши, що вони є "безвідповідальною ескалацією напруженості".

Представники південнокорейських і американських військових з 13 до 23 березня планують провести навчання "Щит свободи" - наймасштабніші за минулі п'ять років.

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