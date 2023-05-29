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Трансляція ракетних випробувань КНДРФото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance
ПолітикаПівнічна Корея

Сеул і Токіо зажадали від КНДР не запускати супутник

Анастасія Шепелева | Даниїл Сотников
2 год. тому

Плани КНДР із запуску супутника порушують резолюцію ООН, яка забороняє Пхеньяну запускати балістичні ракети, заявила уряди Японії та Південної Кореї.

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Уряди Японії і Південної Кореї зажадали від влади Північної Кореї відмовитися від планів із запуску військового розвідувального супутника, пославшись на заборону на випробування Пхеньяном балістичних ракет, ухвалену з боку ООН. Про це повідомляє агентство Reuters у понеділок, 29 травня.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда наголосив, що будь-який запуск північнокорейської ракети стане серйозним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, яка засуджує ядерну і ракетну діяльність КНДР. "Навіть якщо це назвуть супутником, його запуск за допомогою балістичної ракети буде порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і серйозною проблемою, що загрожує безпеці людей", - заявив Кісіда.

"Наш уряд рішуче застерігає від вчинення оголошених провокацій, що загрожують миру в регіоні, закликає негайно відмовитися від плану незаконного пуску", - заявили в міністерстві закордонних справ Південної Кореї. Сеул "рішуче відреагує на провокації" на основі тісної співпраці зі США та Японією і взаємодії з міжнародною спільнотою, додали у відомстві.

Японію привела в бойову готовність системи протиракетної оборони

У береговій охороні Японії повідомили агентству AFP, що влада КНДР проінформувала їх про те, що в період із 31 травня до 11 червня буде запущено ракету, яка, як очікується, впаде в Жовте море.

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Офіційний Токіо вважає запуск супутника випробуванням ракетних озброєнь КНДР. Японія привела в бойову готовність свою систему протиракетної оборони й оголосила, що зіб'є будь-який повітр'яний об'єкт, що загрожує її території. Крім того, прем'єр-міністр Кісіда доручив офіційним особам тісно координувати свої дії зі США і Південною Кореєю, вказує AFP.

На зустрічі глав МЗС країн-членів Великої сімки (G7), що завершилася 18 квітня в Японії, учасники закликали Північну Корею утриматися від будь-яких подальших випробувань ядерної зброї або балістичних ракет. Вони пригрозили "швидкою, згуртованою і рішучою міжнародною відповіддю" на нові ракетні тести КНДР.

Північна Корея планує запустити в космос розвідувальні супутники

Нещодавно влада Північної Кореї оголосила про завершення розробки свого першого супутника спостереження Землі в військових цілях і підготовку до випробувань. Пхеньян заявив, що його мета - послідовний запуск кількох таких супутників на різні орбіти в майбутньому, щоб ефективніше протистояти "загрозам" з боку США і Південної Кореї.

А перед цим у КНДР провели черговий запуск міжконтинентальної балістичної ракети - всупереч забороні з боку ООН.

9 травня - в день, коли РФ святкувала День перемоги, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто привітав президента РФ Володимира Путіна, зазначивши, що перемога є "невід'ємною традицією Росії". 

Читайте також: Ракетно-ядерні плани КНДР: Кім Чен Ин іде на загострення?

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