Кім Чен Ин у привітанні до 9 травня побажав Путіну перемоги

Очільник КНДР привітав Путіна із днем, "коли російський народ досяг блискучої перемоги у Великій Вітчизняній війні" і висловив упевненість, що РФ досягне перемоги на шляху до "стабільності в регіоні".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у вітальній телеграмі президенту Росії Володимиру Путіну, висловив упевненість, що Росія "досягатиме перемоги на шляху для забезпечення суверенітету, гідності та стабільності в регіоні", повідомило у вівторок, 9 травня, державне медіа КНДР - Корейське центральне інформаційне агентство.

У телеграмі, яку корейській очільник надіслав російському, йдеться про боротьбу із фашизмом і "знаменний день, коли російський народ досяг блискучої перемоги у Великій Вітчизняній війні", але не згадується термін Друга світова війна та інші країни й народи, який в ній брали участь.

"Користуючись цією нагодою, ще раз шлю теплий бойовий привіт Вам, армії та народу Росії, які відважно піднялися на священну боротьбу за здійснення міжнародної справедливості та захист глобального миру проти насильства та тиранії імперіалістів", - йдеться у привітанні.

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КНДР таємно допомагає РФ у війні

КНДР - одна з небагатьох країні світу, що визнала суверенітет самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік". Через це у липні 2022 року Україна розірвала з нею дипломатичні відносини. Пізніше Пхеньян першим у світі визнав анексію Росією українських територій.

Також західні розвідки і ЗМІ повідомляли, що Північна Корея постачає Росії озброєння, боєприпаси і амуніцію для війни проти України. Офіційний Пхеньян це спростовує.

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