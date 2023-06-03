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Боррель поговорив з главою міноборони РК про набої для Києва

Валерій Сааков
28 хв. тому

Потреби України в боєприпасах стали однією з тем перемовин між очільником європейської дипломатії й міністром оборони Південної Кореї.

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Вироблені в ЄС боєприпаси призначатимуться й для України
Західні артилерійські снаряди для ЗСУ на Донбасі (архівне фото)Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Високий представник Європейського Союз з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель обговорив потреби України в боєприпасах з міністром оборони Республіки Корея (РК) Лі Чон Супом. Зустріч відбулася в суботу, 3 червня, на полях безпекового саміту країн Азійсько-Тихоокеанського регіону "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

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"Розділили тривогу з приводу провокацій з боку КНДР і обговорили потреби України в боєприпасах. Ми спільно працюємо над розбудовою нового безпековоого й оборонного партнерства", - написав Боррель за підсумками зустрічі з Лі Чон Супом у своєму мікроблозі у Twitter.

Як зазначає інформагенція Reuters, зустріч відбулася на тлі тиску з боку Сполучених Штатів і країн НАТО на Південну Корею з вимогою надати зброю і боєприпаси для України. Південна Корея - союзник США, а також один з провідних світових виробників озброєнь і артилерійських боєприпасів, - досі відмовлялася надавати летальну допомогу Україні, посилаючись на тісні економічні зв'язки з Росією і вплив Москви на Північну Корею.

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Досі Сеул обмежувався лише гуманітарною допомогою й обіцянками надати Україні нелетальну допомогу, зокрема засоби розмінування й аварійно-евакуаційні машини. Таку політику керівництво РК проводить попри дедалі більший тиск з боку Вашингтона і Європи, які вимагають надати Україні летальну зброю.

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Водночас у квітні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в інтерв'ю агентству Reuters дав зрозуміти, що все може змінитися, заявивши, що Сеулу може бути важко дотримуватися лише гуманітарної та фінансової підтримки, якщо Україна зіткнеться з широкомасштабним нападом на цивільне населення або "ситуацією, з якою міжнародна спільнота не може змиритися".

Тим часом у травні американське видання The Wall Street Journal повідомило, що сотні тисяч південнокорейських артилерійських снарядів прямують до України через Сполучені Штати у рамках домовленостей між Сеулом і Вашингтоном.

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