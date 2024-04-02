Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японії

Ракета пролетіла близько 600 кілометрів перед тим як впасти в море. Прем'єр-міністр Японії засудив чергове ракетне випробування.

Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності з району Пхеньяна приблизно о 6:53 ранку у вівторок, 2 квітня (21:53 за Гринвічем) у напрямку Японського моря, повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї. За даними південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 600 кілометрів, перш ніж впала в море. Дані про випробування ракети аналізуються у співпраці з США і Японією, повідомляє агенція dpa.

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Південнокорейські військові припускають, що це була ракета середньої дальності з радіусом дії щонайменше 5500 кілометрів, що менше, ніж у міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на військових заявило, що не виключає можливості того, що Північна Корея могла випробувати ракету середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою. Вище командування Південної Кореї звинуватило сусідню країну в черговій провокації. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив Північну Корею за ракетний запуск, який, за його словами, негативно впливає на мир і стабільність в регіоні.

США та Південна Корея провели навчання проти ядерної загрози КНДР

З 4 по 15 березня у Південній Кореї на тлі зростання напруженості з боку Пхеньяну проходили щорічні спільні зі США військові маневри. Основним елементом навчань "Щит свободи" стало відпрацювання протидії можливій ядерній загрозі з боку КНДР.

За даними оборонних відомств Сеула і Вашингтона, навчання "Щит свободи" є "багатомірною програмою для відпрацювання оборони, зокрема в кібер- та інформаційному просторі, а також у космосі, які можуть стати сферами ведення бойових дій на землі, на морі та в повітрі".

Південна Корея та Японія бачать для себе безпосередню загрозу в ядерній та ракетній програмах Пхеньяну, нагадує агенція dpa.