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ПолітикаПівдення Корея

Південна Корея оголосила рекордну допомогу для України

Анастасія Шепелева
29 серпня 2023 р.

Наступного року Сеул виділить Києву майже 400 мільйонів доларів, що у вісім разів більше, ніж цього року. Гроші спрямують на відбудову та гуманітарну сферу.

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Прапор України у Південній Кореї
Прапор України у Південній КореїФото: Yonhap/picture alliance

Південна Корея оголосила у вівторок, 29 серпня, фінансову допомогу для Україні у розмірі 520 мільйонів вон (394 мільйонів доларів) наступного року, що у вісім разів більше, ніж цьогоріч. Це випливає з проєкта бюджету країни на 2024 рік, пише Reuters.

Пакет допомоги включає 130 мільярдів вон на реконструкцію, 260 мільярдів вон на гуманітарну допомогу і ще 130 мільярдів вон виділять через міжнародні організації.

У липні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль анонсував надання "великого обсягу військових поставок", однак не надав деталей.

Як пояснили в мінекономіки та фінансів країни, збільшення допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям розширити свою діяльність за кордоном і захистити національні інтереси, такі як ланцюги поставок, а також взяти на себе відповідальність як ключового члена світової спільноти.

Президент Південної Кореї відвідував Україну

15 липня Юн Сок Йоль приїжджав до Києва з неоголошеним візитом. Він провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також разом зі своєю дружиною відвідав Бучу та Ірпінь.

Південна Корея з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримує Київ наданням гуманітарної допомоги та нелетального озброєння.

Юн Сок Йоль заявив у квітні, що Сеулу може бути важко дотримуватися лише гуманітарної та фінансової підтримки, якщо Україна зіткнеться з широкомасштабним нападом на цивільне населення або при "ситуації, з якою міжнародне співтовариство не може миритися".

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Прапор України у Південній Кореї

Південна Корея оголосила рекордну допомогу для України

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