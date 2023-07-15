Південна Корея обіцяє збільшити обсяги допомоги Україні

Під час першого візиту до України президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв збільшити обсяги допомоги їй. Йдеться, зокрема, про гуманітарну підтримку та постачання військової амуніції.

Південна Корея у 2023 році збільшить обсяг допомоги Україні, зокрема надаючи військову амуніцію та забезпечуючи гуманітарну підтримку. Про це заявив південнокорейський президент Юн Сок Йоль на брифінгу після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 15 липня, в Києві.

"Ми сьогодні започаткували ініціативу допомоги Україні у сфері військової підтримки, гуманітарної підтримки та повоєнного відновлення. І я, і президент Зеленський вважаємо, що найважливіше для України зараз - це гарантувати її безпеку та перемогу, - сказав Юн, який здійснив свій перший візит до України, - .Республіка Корея надавала Україні необхідну військову амуніцію. Минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим".

Також Південна Корея продовжить надавати гуманітарну допомогу, необхідну українцям, які постраждали від російської агресії. Зокрема, у травні лідери домовилися про постачання Україні необхідного обладнання для гуманітарного розмінування, нині Південна Корея продовжить ці поставки.

У 2022 році Південна Корея виділила 100 мільйонів доларів на підтримку України, а поточного року ця сума складе 150 мільйонів доларів, наголосив Юн Сок Йоль.

Окрім того, для повоєнної відбудови України планується виділення додаткових грошей, зокрема на відновлення інфраструктури і допомогу підприємництву. Також південнокорейський лідер пообіцяв збільшувати допомогу Україні у відновленні системи освіти, зокрема шляхом відновлення зруйнованих шкіл.

Водночас Юн Сок Йоль наголосив на необхідності виконання української формули миру. "Особливо з огляду на те, що Корея намагається відігравати роль посередника в мирних самітах і зустрічах країн, що належать до так званого Глобального Півдня", - сказав він.

Юн зауважив, що "зараз ситуація в Україні схожа на ситуацію в Кореї 70 років тому", коли відбулося незаконне вторгнення Північної Кореї. "Було окуповано близько 90 відсотків території нашої Кореї, і ми зіткнулися із загрозою зникнення як держави. Однак завдяки нашим військовим і цивільним, які їм допомагали максимально, ми змогли зупинити окупанта і вигнати їх із нашої землі", - сказав він.

Зеленський: Говорили про формулу миру та співпрацю

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі лідери обговорили питання, важливі для "нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах". "Повернення депортованих дорослих і дітей, реалізація "формули миру" та підготовка Глобального саміту миру, продовольча й енергетична безпека та економічна співпраця... Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея", - написав він у Telegram.

Під час спільної пресконференції Зеленський наголосив, що Південна Корея підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає їй політичну, безпекову, економічну та гуманітарну підтримку. "Зокрема можу з радістю констатувати, що вже виконується домовленість про передачу транспорту і техніки спецальіного призначення, в тому числі машин для розмінування. Це допомагає нам рятувати життя людей", - сказав Зеленський, подякувавши Юн Сок Йолю за нові ініціативи щодо допомоги Україні.

Також український лідер подякував за інтерес Південної Кореї до певних пунктів "формули миру" та за її готовність підтримувати зусилля України в питаннях продовольчої, енергетичної та глобальної безпеки. "Я запросив Республіку Корея приєднатися до погодженої з лідерами G7 декларації про підтримку України", - також додав він.

Південнокорейська підтримка України

З початку повномасштабної війни Росії проти України Південна Корея активно надавала Україні гуманітарну та фінансову підтримку. Сеул також приєднався до економічних санкцій щодо Росії. Втім, досі Південна Корея не поспішає перейти до прямої військової допомоги Україні, посилаючись на політику не постачати зброю країнам, які активно беруть участь у конфлікті, зауважує агенція AP.

Під час січневого візиту до Південної Кореї генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країну надати пряму військову підтримку Україні. У квітні в офісі президента Південної Кореї заявили, що рішення про надання прямої військової допомоги Києву залежить від дій Росії. Приміром, якщо Україна зіткнеться з масштабною атакою на цивільне населення або при "ситуації, з якою міжнародне співтовариство не може миритися". Після цього Зеленський закликав Південну Корею надати зенітні ракетні комплекси для захисту від російських повітряних атак.

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Південна Корея входить в десятку провідних світових експортерів зброї. Останнім часом багато східноєвропейських країн, які входять до НАТО, активно купують південнокорейське озброєння, подеколи з можливістю локалізації його виробництва.