ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та "формулу миру" Києва

ПАРЄ 80 голосами ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії РФ проти України, у якій, зокрема, підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру".

26 хв. тому 26 хв. тому

26 хв. тому 26 хв. тому

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 80 голосами ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії РФ проти України, у якій закликала підтримати вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це ввечері четверга, 22 червня, членкиня української делегації в ПАРЄ народна депутатка Євгенія Кравчук.

За її словами, у документі асамблея "закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО".

ПАРЄ засудила руйнування Каховської ГЕС

Крім того, у резолюції засуджується руйнування греблі Каховської ГЕС 6 червня, висловлюється підтримка "формулі миру" президента України Володимира Зеленського та вітається створення реєстру збитків, завданих агресією РФ.

Серед іншого, асамблея також підтверджує, що "російське керівництво безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу всупереч Конвенції про ядерну безпеку та режиму гарантій МАГАТЕ, членом якого є Росія", пише Кравчук.

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Також, за її словами, ПАРЄ зобов'язалася і далі докладати зусиль до створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також для посилення санкційного тиску та міжнародної ізоляції держави-агресора.

ПАРЄ виступила за створення реєстру причетних до обходу санкцій

У резолюції асамблея, як повідомила Кравчук, зазначаж, що міжнародна відповідальність повинна поширюватися на всі приватні військові компанії і союзників РФ, які скоюють злочини на території України, зокрема приватну війському компанію (ПВК) "Вагнер" і збройні сили очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Серед положень документу також міститься заклик створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та причетні до обходу санкцій, повідомила депутатка.

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