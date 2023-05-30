Зеленський просить ППО у Південної Кореї

Володимир Зеленський закликає Південну Корею надати зенітні ракетні комплекси для захисту від російських повітряних атак. Сеул не давав Україні зброю і ставить таку можливість в залежність від дій РФ.

Україна "відчайдушно сподівається", що Південна Корея надасть їй оборонне військове обладнання, таке як зенітні ракетні комплекси (ЗРК), для захисту від російських повітряних атак. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю найбільшій південнокорейській газеті Chosun Ilbo, опублікованому у вівторок, 30 травня.

Зеленський висловив вдячність Південній Кореї за обіцянку нової нелетальної допомоги - машин для розмінування та гуманітарної помочі на 230 мільйонів доларів - але сказав, що Україна хотіла б отримати системи протиповітряної оборони (ППО) та раннього попередження про загрози.

"Я знаю, що існує багато обмежень щодо збройної підтримки, але ці принципи не повинні застосовуватись до оборонних систем і обладнання для захисту. Зенітна система - це не зброя, а суто оборонне обладнання. Ми повинні мати небесний щит, і я дуже сподіваюся, що Південна Корея підтримає нас у цьому питанні", - цитує його слова агентство Reuters.

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Сеул: Зброя для України залежить від дій РФ

Південна Корея входить в десятку провідних світових експортерів зброї. Останнім часом багато східноєвропейських країн, які є членами Північноатлантичного альянсу (НАТО), активно купують південнокорейське озброєння, подеколи з можливістю локалізації його виробництва.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Південна Корея надавала Києву гуманітарну та технічну підтримку, а також приєдналась до економічних санкцій проти РФ. Утім пряму військову допомогу Україні Сеул не надавав. Прохання Києва про летальну зброю там відхиляли.

Минулого місяця Південна Корея вперше допустила можливість постачання зброї Україні. Президент країни Юн Сук Йоль заявив, що рішення про військову допомогу залежить від дій Росії: приміром, "якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на мирних жителів, масове вбивство чи серйозне порушення законів війни".

Наприкінці квітня він заявив, що "пильно стежить за ситуацією, яка складається на полі бою" і що Сеул розглядає "різні варіанти", коли йдеться про надання Україні зброї, та "вживатиме належних заходів для дотримання міжнародних норм і міжнародного права".

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