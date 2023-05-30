  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаУкраїна

Зеленський просить ППО у Південної Кореї

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Володимир Зеленський закликає Південну Корею надати зенітні ракетні комплекси для захисту від російських повітряних атак. Сеул не давав Україні зброю і ставить таку можливість в залежність від дій РФ.

https://p.dw.com/p/4RxEB
Південна Корея пообіцяла додаткову нелетальну допомогу Україні
Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Південної Кореї Юном Сук Йолем 21 травня під час саміту G7.Фото: Ministry of Foreign Affairs of Japan/HANDOUT/REUTERS

Україна "відчайдушно сподівається", що Південна Корея надасть їй оборонне військове обладнання, таке як зенітні ракетні комплекси (ЗРК), для захисту від російських повітряних атак. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю найбільшій південнокорейській газеті Chosun Ilbo, опублікованому у вівторок, 30 травня.

Зеленський висловив вдячність Південній Кореї за обіцянку нової нелетальної допомоги - машин для розмінування та гуманітарної помочі на 230 мільйонів доларів - але сказав, що Україна хотіла б отримати системи протиповітряної оборони (ППО) та раннього попередження про загрози.

"Я знаю, що існує багато обмежень щодо збройної підтримки, але ці принципи не повинні застосовуватись до оборонних систем і обладнання для захисту. Зенітна система - це не зброя, а суто оборонне обладнання. Ми повинні мати небесний щит, і я дуже сподіваюся, що Південна Корея підтримає нас у цьому питанні", - цитує його слова агентство Reuters.

Читайте також: Зеленський - Південній Кореї: У вас є те, що може бути незамінним для нас

Сеул: Зброя для України залежить від дій РФ

Південна Корея входить в десятку провідних світових експортерів зброї. Останнім часом багато східноєвропейських країн, які є членами Північноатлантичного альянсу (НАТО), активно купують південнокорейське озброєння, подеколи з можливістю локалізації його виробництва.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Південна Корея надавала Києву гуманітарну та технічну підтримку, а також приєдналась до економічних санкцій проти РФ. Утім пряму військову допомогу Україні Сеул не надавав. Прохання Києва про летальну зброю там відхиляли. 

Минулого місяця Південна Корея вперше допустила можливість постачання зброї Україні. Президент країни Юн Сук Йоль заявив, що рішення про військову допомогу залежить від дій Росії: приміром, "якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на мирних жителів, масове вбивство чи серйозне порушення законів війни".

Наприкінці квітня він заявив, що "пильно стежить за ситуацією, яка складається на полі бою" і що Сеул розглядає "різні варіанти", коли йдеться про надання Україні зброї, та "вживатиме належних заходів для дотримання міжнародних норм і міжнародного права".

Читайте також: 17-та атака РФ на Київ у травні: уламки дрона влучили в багатоповерхівку

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Українські бійці із боєприпасами

WSJ: Сотні тисяч південнокорейських снарядів прямують в Україну через США

WSJ: Сотні тисяч південнокорейських снарядів прямують в Україну через США

Сеул домовився із Вашингтоном про надання Україні артилерійських боєприпасів, пише Wall Street Journal.
Конфлікти25 травня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вибите вікно внаслідок атаки дронами Москви

Москву атакували дрони: міноборони РФ звинувачує Україну

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як працює єдиний священник ПЦУ у Краматорську?

Як працює єдиний священник ПЦУ у Краматорську?

Релігія57 хв. тому02:41 хв.

Економіка ФРН таки у рецесії. Чи винна дорога енергія?

Економіка ФРН таки у рецесії. Чи винна дорога енергія?

Економіка4 год. тому
Генрі Кіссінджер

Кіссінджеру - 100 років. Політичний геній чи злочинець?

Кіссінджеру - 100 років. Політичний геній чи злочинець?

Політика27 травня 2023 р.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в українській Бучі, 13 квітня 2022 року

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

Закон і право26 травня 2023 р.
Туреччина готується до другого туру виборів

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Політика26 травня 2023 р.
external

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Здоров'я26 травня 2023 р.06:15 хв.
На головну сторінку