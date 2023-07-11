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ПолітикаПівдення Корея

Південна Корея та НАТО розширили співпрацю

Олена Перепадя
2 год. тому

Президент Південної Кореї та генсек НАТО підписали документ щодо розширення співпраці Сеула з Альянсом з питань глобальної безпеки, у тому числі щодо України та Північної Кореї.

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Під час спільних навчань Південної Кореї та США (червень 2023 року)
Під час спільних навчань Південної Кореї та США (червень 2023 року)Фото: Jung Yeon-je/AFP/AP/dpa/picture alliance

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ухвалили програму співпраці в одинадцяти галузях, зокрема щодо боротьби з тероризмом, з розповсюдженням ядерної зброї та загрозами у кіберсфері. Про це у вівторок, 11 липня, повідомляють південнокорейські ЗМІ з посиланням на адміністрацію президента.

Ідеться про індивідуальні програму партнерства, схвалену на полях саміту НАТО, що проходить у Вільнюсі. На відміну від програми співпраці, ухваленій у 2012 році, нова програма включає також консультації зі зміцнення взаєморозуміння щодо спільних загроз безпеці. Сеул братиме участь в обговоренні нових технологій та кібербезпеки в рамках Альянсу. А також розширюватиме співпрацю з Альянсом з питань глобальної безпеки, у тому числі щодо України та Північної Кореї.

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Як пояснив президент Південної Кореї під час зустрічі зі Столтенбергом, він прибув до Вільнюса задля закладення інституційної основи для співпраці та проведення консультацій про взаємодію з НАТО в галузі військової інформації та у кіберсфері. Він також зазначив, що безпека в Атлантичному і Індо-Тихоокеанському регіонах нероздільні з огляду на загрози з боку Північної Кореї та напруженість з Китаєм.

Столтенберг своєю чергою подякував Юну за те, що він приєднався до засудження повномасштабної війни Росії проти України і заявив, що ядерні і ракетні загрози Північної Кореї є важливим питанням, яке має вплив і на НАТО.

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