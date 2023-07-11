Південна Корея та НАТО розширили співпрацю

Президент Південної Кореї та генсек НАТО підписали документ щодо розширення співпраці Сеула з Альянсом з питань глобальної безпеки, у тому числі щодо України та Північної Кореї.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ухвалили програму співпраці в одинадцяти галузях, зокрема щодо боротьби з тероризмом, з розповсюдженням ядерної зброї та загрозами у кіберсфері. Про це у вівторок, 11 липня, повідомляють південнокорейські ЗМІ з посиланням на адміністрацію президента.

Ідеться про індивідуальні програму партнерства, схвалену на полях саміту НАТО, що проходить у Вільнюсі. На відміну від програми співпраці, ухваленій у 2012 році, нова програма включає також консультації зі зміцнення взаєморозуміння щодо спільних загроз безпеці. Сеул братиме участь в обговоренні нових технологій та кібербезпеки в рамках Альянсу. А також розширюватиме співпрацю з Альянсом з питань глобальної безпеки, у тому числі щодо України та Північної Кореї.

Читайте також: Боррель обговорив з главою міноборони Південної Кореї боєприпаси для України

Як пояснив президент Південної Кореї під час зустрічі зі Столтенбергом, він прибув до Вільнюса задля закладення інституційної основи для співпраці та проведення консультацій про взаємодію з НАТО в галузі військової інформації та у кіберсфері. Він також зазначив, що безпека в Атлантичному і Індо-Тихоокеанському регіонах нероздільні з огляду на загрози з боку Північної Кореї та напруженість з Китаєм.

Столтенберг своєю чергою подякував Юну за те, що він приєднався до засудження повномасштабної війни Росії проти України і заявив, що ядерні і ракетні загрози Північної Кореї є важливим питанням, яке має вплив і на НАТО.