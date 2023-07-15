Президент Південної Кореї прибув до Києва з раптовим візитом

Юн Сок Йоль у Києві зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Він уже відвідав Бучу та Ірпінь у супроводі генерального прокурора України.

Про візит до Києва президента Південної Кореї Юн Сок Йоля у суботу, 15 липня, повідомляються південнокорейські ЗМІ. Це перший візит лідера Південної Кореї до столиці України, пише агенція Yonhap з посиланням на адміністрацію президента. Юн Сок Йоль має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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Разом зі своєю дружиною Юн Сок Йоль уже відвідав Бучу, потім Ірпінь. Візиту до Києва передувала триденна поїздка до Польщі та участь у саміті НАТО у Литві.

Київ цінує підтримку Сеула

Світова спільнота не має права миритися з масштабними нападами на цивільне населення, заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, який супроводжував президента Південної Кореї до Бучі. Київ цінує підтримку Сеула в ООН і підтримку "формули миру" президента Зеленського, зазначив Костін. Український генпрокурор назвав створення спецтрибуналу щодо злочину агресії найефективнішим способом притягнення РФ до відповідальності.

Південна Корея з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримує Київ наданням гуманітарної допомоги та нелетального озброєння.

Юн Сок Йоль заявив у квітні, що Сеулу може бути важко дотримуватися лише гуманітарної та фінансової підтримки, якщо Україна зіткнеться з широкомасштабним нападом на цивільне населення або при "ситуації, з якою міжнародне співтовариство не може миритися".