Південна Корея розглядає "різні варіанти" щодо зброї Україні

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Сеул пильно стежить за ситуацією, яка складається на полі бою в Україні, і "вживатиме належних заходів для дотримання міжнародних норм та міжнародного права".

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Сеул розглядає "різні варіанти", коли йдеться про надання Україні летальної зброї для протидії повномасштабній російській агресії. Про це він сказав під час виступу в Школі управління імені Джона Кеннеді Гарвардського університету, повідомляє у п'ятницю, 28 квітня, агенція Reuters.

Юн Сук Йоль наголосив, що дії Росії в Україні порушують міжнародне право та права українців. "Ми повинні довести, що такі спроби ніколи не матимуть успіху, щоб перешкодити подальшим спробам в майбутньому", - сказав він.

Сеул "пильно стежить" за ситуацією в Україні

Відповідаючи на запитання про можливість постачання Кореєю летальної зброї Україні, Юн Сук Йоль додав, що Сеул пильно стежить за ситуацією, яка складається на полі бою, і "вживатиме належних заходів для дотримання міжнародних норм та міжнародного права".

"Наразі ми пильно стежимо за ситуацією і розглядаємо різні варіанти", - сказав він.

26 квітня південнокорейський лідер зустрівся з президентом США Джо Байденом. Під час цієї зустрічі говорили, зокрема, і про Україну.

Перед візитом до США президент Південної Кореї в інтерв’ю Reuters зазначив, що Сеул може розширити допомогу, яку країна надає Україні, за межі гуманітарної та економічної підтримки у разі, якщо вона зазнає "широкомасштабного нападу на цивільне населення".

Боєприпаси для України

З початку повномасштабної війни Росії проти України Південна Корея передала офіційному Києву бронежилети, каски, медикаменти та іншу гуманітарну допомогу.

У листопаді 2022 року видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що Південна Корея уклала конфіденційну угоду з США про продаж Вашингтону 100 тисяч артилерійських снарядів для подальшої передачі Збройним силам України (ЗСУ). У Сеулі ж офіційно зазначили, що переговори ведуться з умовою, що США будуть "кінцевим користувачем" боєприпасів, і що позиція не постачати зброю Україні не змінилася.

У січні цього року міністерство оборони США підтвердило, що частина боєприпасів, які Сполучені Штати надсилають Україні, постачаються з їхніх власних запасів у Південній Кореї та Ізраїлі.

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