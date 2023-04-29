Південна Корея розглядає "різні варіанти" щодо зброї Україні
Тетяна Кирилюк
1 год. тому
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Сеул пильно стежить за ситуацією, яка складається на полі бою в Україні, і "вживатиме належних заходів для дотримання міжнародних норм та міжнародного права".
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Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Сеул розглядає "різні варіанти", коли йдеться про надання Україні летальної зброї для протидії повномасштабній російській агресії. Про це він сказав під час виступу в Школі управління імені Джона Кеннеді Гарвардського університету, повідомляє у п'ятницю, 28 квітня, агенція Reuters.
Юн Сук Йоль наголосив, що дії Росії в Україні порушують міжнародне право та права українців. "Ми повинні довести, що такі спроби ніколи не матимуть успіху, щоб перешкодити подальшим спробам в майбутньому", - сказав він.
Сеул "пильно стежить" за ситуацією в Україні
Відповідаючи на запитання про можливість постачання Кореєю летальної зброї Україні, Юн Сук Йоль додав, що Сеул пильно стежить за ситуацією, яка складається на полі бою, і "вживатиме належних заходів для дотримання міжнародних норм та міжнародного права".
"Наразі ми пильно стежимо за ситуацією і розглядаємо різні варіанти", - сказав він.
26 квітня південнокорейський лідер зустрівся з президентом США Джо Байденом. Під час цієї зустрічі говорили, зокрема, і про Україну.