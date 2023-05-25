WSJ: Південнокорейська зброя прямує до України через США

Південна Корея спрямовує через США Україні сотні тисяч артилерійських снарядів після тривалого опору Сеула надавати Києву зброю. Про це у своєму матеріалі за 24 травня повідомило Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела.

Видання стверджує, що Сеул досягнув "конфіденційної домовленості" з Вашингтоном про передання боєприпасів до Сполучених Штатів для доставки в Україну. Вашингтон звернувся з відповідним проханням до свого азійського союзника минулого року, йдеться у повідомленні.

Речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-К'ю заявив у четвер, що міністерство веде переговори з Пентагоном про експорт боєприпасів, але що у матеріалі WSJ є "неточні деталі", відмовившись надати подробиці.

"Були різні обговорення і запити, і наш уряд вживатиме відповідних заходів під час всебічного аналізу воєнної та гуманітарної ситуації в Україні", - сказав представник Сеула на брифінгу, передає Reuters.

Південна Корея відкидала надання летальної зброї ЗСУ

Незважаючи на заклики США та Європи великий Південна Корея, яка є провідним виробником артилерійських снарядів, досі виключала можливість надання летальної допомоги Україні, посилаючись на ділові зв'язки з Росією і вплив Москви на Північну Корею.

Південна Корея при цьому раніше надсилала Україні гуманітарну допомогу, але відхиляла прохання Києва про пряменадання летальної зброї. Водночас у Сеулі наголошували, що розглядають "різні варіанти" військової допомоги ЗСУ.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у квітні, що Сеулу може бути важко дотримуватися лише гуманітарної та фінансової підтримки, якщо Україна зіткнеться з широкомасштабним нападом на цивільне населення або при "ситуації, з якою міжнародне співтовариство не може миритися".

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