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Південна Корея пообіцяла додаткову нелетальну допомогу Україні
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (п.) під час зустрічі з Зеленський у ХіросіміФото: Ministry of Foreign Affairs of Japan/HANDOUT/REUTERS
КонфліктиПівдення Корея

Сеул пообіцяв Києву додаткову нелетальну допомогу

Валерій Сааков
2 год. тому

Південна Корея вивчає можливість оперативної передачі Україні обладнання для розмінування та машин швидкої допомоги, повідомили в Сеулі після зустрічі Зеленського з президентом Юном.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв додаткову нелетальну допомогу Україні. Юн дав цю обіцянку в неділю, 21 травня, під час своєї першої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Великої сімки в Хіросімі, повідомила пресслужба південнокорейського президента.

У Сеулі зазначили, що під час зустрічі Зеленський подякував Південній Кореї за гуманітарну допомогу і попросив про додаткову нелетальну допомогу. "Президент сказав, що працюватиме над тим, щоб оперативно надати необхідне Україні, включно з обладнанням для розмінування та машини швидкої допомоги", - повідомив речник південнокорейського президента журналістам, передає інформагенція Yonhap.

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Крім того, Юн підтвердив підтримку України з боку Південної Кореї, заявивши, що Сеул цінує міжнародний порядок, заснований на свободі, міжнародній солідарності та правилах.

Раніше цього тижня Юн зустрівся з першою леді України Оленою Зеленською в Сеулі та пообіцяв тоді надати активну допомогу Україні в тісній координації з міжнародною спільнотою.

Водночас нинішня зустріч Юна з Зеленським була організована на прохання України, йдеться в повідомленні. Юн і Зеленський погодилися з необхідністю двосторонньої співпраці для повоєнної відбудови України, в тому числі для участі провідних південнокорейських компаній, які могли б допомогти прискорити її відновлення.

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На тлі цього Зеленський наголосив на дедалі більшій важливості міжнародної підтримки в умовах тривалої війни, а Юн відповів, що Південна Корея підтримуватиме український народ, поки не настане мир, повідомив речник південнокорейського президента.

Південна Корея й раніше надсилала Україні гуманітарну допомогу, але відхилила прохання Києва про пряме надання летальної зброї. Водночас у Сеулі наголошували, що розглядають "різні варіанти" щодо надання Україні летальної зброї. 

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