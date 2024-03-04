Південна Корея і США розпочали військові навчання

Південна Корея і Сполучені Штати в понеділок, 4 березня, розпочали великі щорічні військові навчання, щоб підвищити свою готовність до протидії північнокорейській ядерній загрозі повідомляє AFP. Цьому передувало посилення ворожості від Північної Кореї з ракетними випробуваннями і войовничою риторикою на початку цього року. Південнокорейські і американські війська розпочали комп'ютерні командно-штабні навчання під назвою "Щит свободи", а також різноманітні польові навчання, які триватимуть 11 днів, повідомило міністерство оборони Південної Кореї.

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Минулого тижня південнокорейські військові заявили, що проведуть 48 польових навчань зі збройними силами США цієї весни, що вдвічі більше, ніж минулого року, і що вони включатимуть бойові стрільби, бомбардування, повітряний штурм і навчання з перехоплення ракет.

Ракетні випробування Північної Кореї

З початку 2022 року Північна Корея провела понад 100 раундів ракетних випробувань з метою модернізації свого арсеналу, оскільки переговори зі США і Південною Кореєю тривалий час перебувають у глухому куті, нагадує AFP. У відповідь США і Південна Корея розширили свої навчання і збільшили розгортання потужних американських військових засобів, таких як авіаносці і бомбардувальники дальнього радіусу дії, здатні нести ядерні заряди. Цього року Північна Корея провела шість раундів ракетних випробувань і шквал артилерійських стрільб. Її лідер Кім Чен Ин також заявив, що Північна Корея відмовиться від своєї давньої мети мирного об'єднання з Південною Кореєю і займе більш агресивну військову позицію вздовж спірного морського кордону з Південною Кореєю. Північна Корея вважає, що сучасний ядерний арсенал може збільшити її важелі впливу в майбутній дипломатії, і вона може домогтися поступок, таких як послаблення міжнародних санкцій, кажуть експерти.