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ПолітикаРосійська Федерація

Путін і Кім Чен Ин зустрілися на космодромі

Степан Смишляєв
13 вересня 2023 р.

Під час зустрічі на космодромі Володимир Путін заявив, що Кім Чен Ин "виявляє великий інтерес до ракетної техніки". Президент РФ також підтвердив намір обговорити з лідером КНДР військову співпрацю.

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Президент Росії Володимир Путін (в центрі попереду) та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (праворуч)
Президент РФ Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрілися на російському космодромі "Східний"Фото: Sputnik/Artem Geodakyan/REUTERS

Президент Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у середу, 13 вересня, зустрілися на космодромі "Восточный" у Амурській області РФ, повідомила пресслужба Кремля.

Очільникам двох країн провели екскурсію космодромом, зокрема відвідали складальний цех ракети-носія космічного ракетного комплексу "Ангара" і стартові комплекси для ракет.

"Ми тому і приїхали сюди. Лідер КНДР виявляє великий інтерес до ракетної техніки, вони і космос намагаються розвивати", - заявив Путін, відповідаючи на запитання, чи допомагатиме Росія КНДР будувати космічні супутники, повідомляє "Інтерфакс".

Путін підтвердив, що під час переговорів з Кім Чен Ином обговорюватиметься зокрема і військово-технічна співпраця. "Поговоримо з усіх питань, не поспішаючи. Час є", - заявив президент РФ.

Хоча лідер КНДР прибув до РФ напередодні, наразі невідомо, чи проводив він перемовини з Путіним до зустрічі на "Восточному". При цьому російські ЗМІ пишуть, що їхні переговори на космодромі триватимуть декілька годин. 

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США застерігають КНДР від продажу озброєнь РФ

Про те, що тема військової співпраці буде центральною в рамках візиту Кім Чен Ина до РФ, раніше повідомляла низка західних ЗМІ і американські посадовці.

За даними The New York Times, РФ прагне домовитися про постачання артилерійських снарядів та протитанкових ракет із КНДР. Північна Корея, зі свого боку, хотіла б, щоб РФ надала передові технології для супутників і атомних підводних човнів, а також продовольчу допомогу.

Зважаючи на це, американські посадовці застерегли КНДР від передачі чи продажу зброї Росії і заявили, що США готові запровадити нові санкції, якщо Путін і Кім Чен Ин домовляться про постачання корейських боєприпасів.

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