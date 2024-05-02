РФ постачає значні обсяги нафти до КНДР - Білий дім

Росія постачає очищену нафту до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати обмеження, встановлені Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй, заявили в Білому домі. Це може призвести до запровадження нових санкцій.

Росія постачає очищену нафту до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати обмеження, встановлені Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це у четвер, 2 травня, журналістам повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, передає Reuters.

Ця заява пролунала в перший день після розпуску групи експертів ООН, яка спостерігала за виконанням санкцій, запроваджених раніше Організацією Об'єднаних Націй проти Північної Кореї. Наприкінці березня Росія заблокувала щорічне оновлення повноважень цих спостерігачів ООН за виконанням санкцій.

"У той самий час, коли Москва наклала вето на поновлення мандата комісії, Росія доставляла очищену нафту з порту Східний до КНДР", - зазначив Кірбі.

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Санкції ООН передбачають, що Пхеньян має право імпортувати 500 тисяч барелів нафтопродуктів на рік. За словами Кірбі, тільки в березні Росія відправила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів очищеної нафти, і, враховуючи близькість російських і північнокорейських комерційних портів, може підтримувати ці поставки нескінченно довго.

Кірбі заявив, що США продовжуватимуть вводити санкції "проти тих, хто працює над сприянням передачам зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР".

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"Раніше ми працювали над узгодженням автономних санкцій з нашими партнерами, включаючи Австралію, Європейський Союз, Японію, Нову Зеландію, Республіку Корея та Сполучене Королівство, і ми продовжуватимемо це робити", - сказав він.

Нагадаємо, що 1 травня міністерство фінансів та Державний департамент Сполучених Штатів Америки запровадили нові санкції проти 300 осіб та фірм у РФ, Китаї та третіх країнах, які допомагають Росії купувати компоненти зброї для ведення війни проти України.