Зближення з КНДР: МЗС Південної Кореї викликало посла РФ

МЗС Південної Кореї попередило російську сторону про те, що військова співпраця між РФ і КНДР неминуче матиме "негативний вплив" на відносини між Сеулом і Москвою.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї у п'ятницю, 21 червня, повідомило, що викликало російського посла на знак протесту проти угоди про стратегічне партнерство міжРосією і Північною Кореєю, укладеної в Пхеньяні цього тижня.

Як пише агенція Reuters з посиланням на зовнішньополітичне відомство Південної Кореї, перший заступник міністра закордонних справ Кім Хонг Кюн передав позицію Сеула щодо угоди і військової співпраці між Росією і КНДР російському послу Георгію Зінов'єву. Зокрема, Кім сказав Зінов'єву, що військова підтримка Північної Кореї з боку Росії шкодить безпеці Південної Кореї і неминуче матиме "негативний вплив" на відносини між Сеулом і Москвою, зазначає Reuters. Він також закликав Росію "діяти відповідально".

Посольство РФ відповіло

У відповідь посольство Росії в Південній Кореї оприлюднило заяву, в якій вказується, що "Зінов'єв наголосив на неприйнятності спроб погроз і шантажу щодо Російської Федерації". "(Посол. - Ред.) наголосив, що співпраця між Росією та КНДР не спрямована проти третіх країн, відповідає принципам та нормам міжнародного права, сприяє зміцненню миру та стабільності на Корейському півострові", - стверджується в повідомленні посольства у Facebook.

Нагадаємо, напередодні радник з питань національної безпеки Чанг Хо Джин повідомив, що Південна Корея планує переглянути політику, яка забороняє їй постачати зброю безпосередньо в Україну на тлі зближення між Північною Кореєю і РФ.

У відповідь на це президент Росії Володимир Путінзаявив, що якщо Південна Корея вирішить надати Україні летальну зброю, це буде "дуже великою помилкою", і пригрозив ухваленням рішень, якими влада Південної Кореї "навряд чи буде задоволена", цитує агенція Yonhap.