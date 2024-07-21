У Кім Чен Ина знов пустили в Південну Корею кулі зі сміттям

Південна Корея тим часом знову транслює через гучномовці міжнародні новини та K-pop музику в Північну Корею.

Північна Корея знову запустила в Південну Корею повітряні кулі зі сміттям. Про це заявив південнокорейський Комітет начальників штабів у неділю, 21 липня.

Як повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, військові закликали жителів не торкатися об'єктів, що впали, та сповіщати про них правоохоронців.

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КНДР: Сміття - відповідь на критику Кім Чен Ина

Двома днями раніше Південна Корея відновила трансляцію через гучномовці на кордоні міжнародних новин і K-pop музики, забороненої в КНДР. Цей крок пояснили реакцією на "підлі, ганебні та вульгарні" акції Північної Кореї з використанням куль.

З травня КНДР запустила через південний кордон уже близько двох тисяч повітряних куль, до яких були прикріплені мішки зі сміттям і гноєм, пише агенція dpa. Пхеньян назвав це відповіддю на дії південнокорейських активістів, які запускали через кордон повітряні кулі з листівками з критикою диктатора КНДР Кім Чен Ина та інформацією про демократію, а також з флешками з популярними південнокорейськими музичними кліпами, серіалами та фільмами, забороненими до перегляду в Північній Кореї.

Південна Корея раніше вже вдавалась до трансляції через гучномовці, однак призупинила її після того, як у 2018 році уклала угоду з КНДР про зниження напруженості у відносинах. Зараз цей пакт фактично заморожений, оскільки Північна Корея просуває свою ракетну програму та оголосила свого південного сусіда "ворогом номер один". На початку червня Південна Корея призупинила військову угоду з КНДР і оголосила, що відновлює військову діяльність вздовж демаркаційної лінії.