Насібов та Беленюк здобули для України ще дві медалі

Парвіз Насібов програв у фіналі змагань іранцю Саїду Лейвесі. Жан Беленюк у поєдинку за третє місце здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича.

Парвіз Насібов у четвер, 8 серпня, здобув для України срібну медаль Олімпійських ігор у Парижі, програвши у фіналі змагань з греко-римської боротьби у категорії до 67 кілограмів іранцю Саїду Есмаїлі.

Напередодні фіналу Насібову провели медичну процедуру на оці, яке він ушкодив у півфінальному поєдинку з лідером світового рейтингу, азербайджанцем Хасратом Джафаровим, тому вийшов змагатися із захисною пов'язкою.

У підсумку українець мінімально програв Есмаїлі - 6:5 на користь іранця. Таким чином, Насібов здобув друге олімпійське "срібло" в кар'єрі. У фіналі Токіо-2020 українець поступався іншому іранцеві, Мохаммеду Резі Гераеї.

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Жан Беленюк здобув "бронзу" і завершує на цьому кар'єру

Український спортсмен і народний депутат Жан Беленюк у змаганнях з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів у четвер здобув "бронзу" Олімпіади-2024. У поєдинку за третє місце він здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича з рахунком 3:1.

Золотий медаліст Токіо-2020 розпочав Олімпіаду-2024 з упевненої перемоги над китайцем Цяня Хайтао, далі на стадії подолав представника Казахстану Нурсултана Турсинова, але у півфіналі поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані.

Після здобуття "бронзи" Беленюк символічним жестом оголосив про завершення кар'єри: він зняв спортивне взуття і залишив його в центрі рингу.

Жан Беленюк здобув бронзову медаль Фото: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

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Україна в медальному заліку Олімпіади-2024

Наразі в медальній скарбничці України десять нагород: три золота, три срібла та п'ять бронзових медалей.

За підсумком 13-го дня змагань лідером Олімпіади-2024 є Китай. КНР має 28 золотих, 25 срібних і 17 бронзових медалей. На другому місці - США з 27 золотими, 35 срібними та 33 бронзовими медалями. Третя - Австралія, спортсмени якої здобули 18 золотих, 14 срібних і 11 бронзових медалей.

До десятки входять також Франція, Великобританія, Південна Корея, Японія, Італія, Нідерланди та Німеччина.

Україна посідає 15-ту сходинку. Змагання триватимуть до 11 серпня.