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СпортУкраїна

Перше золото України на Олімпіаді у жінок-шаблісток

Євгенія Наконечна
3 серпня 2024 р.

Українська збірна з фехтування на шаблях у фіналі Олімпіади в Парижі здобула золото.

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Ольга Харлан під час поєдинку за бронзову медаль на Олімпійських іграх в Парижі
Ольга Харлан під час поєдинку за бронзову медаль на Олімпійських іграх в ПарижіФото: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях перемогла збірну республіки Корея у фіналі літніх Олімпійських ігор в Парижіз рахунком 45:42.

Бій відкрила і завершила Ольга Харлан, також фехтували Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

Раніше цього ж дня українська збірна здолала Японію з рахунком 45:32

Нагадаємо, українська шаблістка Ольга Харлан у понеділок, 29 липня, перемогла Чой Себін із Південної Кореї у поєдинку за бронзу в одиночному розряді серед жінок, здобувши для України першу медаль на Олімпійських іграх у Парижі. Після перемоги у командному турнірі Харлан стала рекордсменкою за кількістю медалей в історії України.