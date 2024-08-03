Перше золото України на Олімпіаді у жінок-шаблісток

Українська збірна з фехтування на шаблях у фіналі Олімпіади в Парижі здобула золото.

Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях перемогла збірну республіки Корея у фіналі літніх Олімпійських ігор в Парижіз рахунком 45:42.

Бій відкрила і завершила Ольга Харлан, також фехтували Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

Раніше цього ж дня українська збірна здолала Японію з рахунком 45:32

Нагадаємо, українська шаблістка Ольга Харлан у понеділок, 29 липня, перемогла Чой Себін із Південної Кореї у поєдинку за бронзу в одиночному розряді серед жінок, здобувши для України першу медаль на Олімпійських іграх у Парижі. Після перемоги у командному турнірі Харлан стала рекордсменкою за кількістю медалей в історії України.