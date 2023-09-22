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ЗСУ озброять українським бойовим модулем "ШаБля"

Аліна Коломієць
22 вересня 2023 р.

Міноборони України допустило до експлуатації дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля". Його "високо оцінив" колишній прем'єр Британії Борис Джонсон.

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Українські військові на Запоріжжі, серпень 2023 року
Українські військові на Запоріжжі, серпень 2023 рокуФото: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Міністерство оборони України допустило до експлуатації Збройними силами України (ЗСУ) перший дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля". Про це міноборони повідомило в Telegram у п'ятницю, 22 вересня.

"Допущено до експлуатації відразу три зразки модулів "ШаБля", - йдеться в дописі.

Їх застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження сил противника, боротьби з його легкоброньованою технікою та вогневими позиціями.

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"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни та в міноборони, але й такі великі друзі України, як колишній прем'єр-міністр Великобританії  Борис Джонсон", - прокоментував лідер команди розробників турелі. 

"ШаБля" була створена львівською компанією Global Dynamics. Бойовий модуль може оснащуватися як 7,62 міліметровим або 12,7 мм кулеметом, так і 40 мм гранатометом.

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