Харлан розігрує олімпійську шаблю: на турелі "ШаБля" для ЗСУ

Фехтувальниця Ольга Харлан передасть свою шаблю з Олімпійських ігор-2024 фонду Сергія Притули. Її продадуть з аукціону, а за виручені кошти придбають автоматизовані турелі "ШаБля" для піхоти ЗСУ.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан передала шаблю, якою вона завдала переможного удару на Олімпіаді-2024 у Парижі, до благодійного фонду телеведучого та волонтера Сергія Притули для збору коштів на допомогу Збройним силам України (ЗСУ).

"Вона принесла нам золото, але якщо ви думаєте, що на цьому її роль вичерпана - то ви помиляєтесь. Ця шабля ще послужить нашим захисникам", - розповіла спортсменка у відео, яке фонд Притули опублікував у понеділок, 12 серпня.

Притула розповів у відео, що шаблю продадуть на аукціоні, а на виручені кошти придбають автоматизовані турелі "ШаБля" для піхоти ЗСУ.

Онлайн-аукціон відбудеться у четвер, 15 серпня.

Олімпійські перемоги Харлан у Парижі

На Олімпіаді в Парижі Харлан здобула бронзову та золоту олімпійські медалі.

"Бронзу" вона виборола у поєдинку з південнокорейською спорстменкою Чой Себін. Ця медаль стала першою для України на Олімпійських іграх-2024.

"Золото" спортсменка виграла в складі жіночої збірної з фехтування на шаблях - також у матчі проти команди з Південної Кореї. Їхня перемога принесла Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2024.

Читайте також: Медальний залік Олімпіади: перші - США, десятку замкнула Німеччина