Харлан розігрує олімпійську шаблю: на турелі "ШаБля" для ЗСУ

Харлан розігрує олімпійську шаблю: на турелі "ШаБля" для ЗСУ12 серпня 2024 р.
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан передала шаблю, якою вона завдала переможного удару на Олімпіаді-2024 у Парижі, до благодійного фонду телеведучого та волонтера Сергія Притули для збору коштів на допомогу Збройним силам України (ЗСУ).
"Вона принесла нам золото, але якщо ви думаєте, що на цьому її роль вичерпана - то ви помиляєтесь. Ця шабля ще послужить нашим захисникам", - розповіла спортсменка у відео, яке фонд Притули опублікував у понеділок, 12 серпня.
Притула розповів у відео, що шаблю продадуть на аукціоні, а на виручені кошти придбають автоматизовані турелі "ШаБля" для піхоти ЗСУ.
Онлайн-аукціон відбудеться у четвер, 15 серпня.
Олімпійські перемоги Харлан у Парижі
На Олімпіаді в Парижі Харлан здобула бронзову та золоту олімпійські медалі.
"Бронзу" вона виборола у поєдинку з південнокорейською спорстменкою Чой Себін. Ця медаль стала першою для України на Олімпійських іграх-2024.
"Золото" спортсменка виграла в складі жіночої збірної з фехтування на шаблях - також у матчі проти команди з Південної Кореї. Їхня перемога принесла Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2024.
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