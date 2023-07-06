Сергій Притула про контрнаступ ЗСУ і зрадників у Зеленського

ПолітикаУкраїнаСергій Притула про контрнаступ ЗСУ і зрадників у ЗеленськогоTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаУкраїнаВікторія Покатілова1 год. тому1 год. томуЧи може Україна виграти війну ще цього року, яких помилок припустилася українська влада та на що зараз розподіляють мільярди гривень донатів у Фонді Сергія Притули - в інтерв'ю DW з волонтером та громадським діячем Сергієм Притулою. #ЕксклюзивDWhttps://p.dw.com/p/4TX9FРеклама