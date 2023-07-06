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Сергій Притула про контрнаступ ЗСУ і зрадників у Зеленського

Вікторія Покатілова
1 год. тому

Чи може Україна виграти війну ще цього року, яких помилок припустилася українська влада та на що зараз розподіляють мільярди гривень донатів у Фонді Сергія Притули - в інтерв'ю DW з волонтером та громадським діячем Сергієм Притулою. #ЕксклюзивDW

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